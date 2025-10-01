Barcelona vs. PSG ofrecieron un gran espectáculo en el Estadi Olímpic Lluís Companys dentro de la Jornada 2 de la UEFA Champions League 2025-2026 en el que el cuadro que dirige Luis Enrique consiguió su segunda victoria y quitó el invicto a los de Hansi Flick.

PUBLICIDAD

Antes de los primeros 15 minutos, Ferran Torres recibió pase filtrado al centro para disparo cruzado y con la portería abierta, pero una barrida a tiempo de Ilya Zabarnyi casi en línea de gol evitó el tanto blaugrana.

Sin embargo, cuatro minutos más tarde, Ferran Torres marcó con pase filtrado y disparo al centro barriéndose para llegar a la pelota y batir al guardameta Chevalier para el 1-0.

El guardameta polaco del FC Barcelona, Szczesny en tremenda atajada a lo Superman tras tiro libre por izquierda de parte de Achraf, aunque no logró soportar los embates del conjunto parisino, pues al 38’, Mayulu definió con trallazo potente con parte interna entrando al área para el 1-1 tras tremenda asistencia entre mar de piernas de Nuno Mendes.

Antes del descanso, Barcola se llevó puesto a Gerard Martin y sacó disparo cruzado que se fue elevado en lo que parecía el segundo del PSG. Para el segundo tiempo, Kang-In Lee sacó trallazo que estuvo a punto de ser el 1-2 para el PSG, pero dio en la base del poste.

Szczesny parecía ser clave en el Barcelona luego de frenar un remate de cabeza de Nuno Mendes tras tiro de esquina, aunque fue al 90’ que Gonçalo Ramos definió de primera intención solo en el centro del área un servicio de Achraf Hakimi.

Con este resultado, Barcelona se quedó con tres puntos tras un triunfo y una derrota, mientras que PSG se mantiene en la parte alta de la clasificación en la Fase de Liga de la UEFA Champions League con seis puntos.