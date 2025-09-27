    LaLiga

    Atlético golea al Real Madrid en el derbi y le quita el invicto en La Liga

    Un doblete de Julián Álvarez y los tantos de Sorloth, Le Normand y Griezmann sellaron la goleada de los ‘colchoneros’.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Atlético aplasta al Real Madrid y le quita el invicto en La Liga

    El Atlético de Madrid firmó una de sus actuaciones más brillantes de la temporada al imponerse este sábado por 5-2 sobre el Real Madrid en el derbi de la capital española disputado en el Metropolitano, resultado con el que frenó la racha perfecta de siete victorias consecutivas del equipo de Xabi Alonso en LaLiga de España.

    El encuentro comenzó con intensidad y pronto los rojiblancos se adelantaron gracias a Robin Le Normand. El Real Madrid respondió con eficacia, logrando voltear el marcador con tantos de Kylian Mbappé y Arda Güler en sus dos primeras llegadas.

    PUBLICIDAD

    Sin embargo, en el tiempo añadido de la primera parte, Alexander Sorloth conectó un remate de cabeza para igualar el choque.

    La segunda mitad fue un monólogo del Atlético. Un penalti cometido por Güler permitió a Julián Álvarez poner en ventaja a los locales desde los once metros al minuto 51.

    Doce minutos más tarde, el delantero argentino amplió su cuenta personal con un golazo de tiro libre que desató la euforia en la grada. Ya en el descuento, Antoine Griezmann selló la goleada y la fiesta rojiblanca.

    Con esta victoria, el Atlético recorta la distancia con el Real Madrid a seis puntos en la tabla, mientras el Barcelona tiene la oportunidad de tomar el liderato si derrota a la Real Sociedad en Montjuic.

    Más sobre La Liga

    1 min
    Barcelona sufre dos bajas importantes y se perderán duelo ante el PSG

    Barcelona sufre dos bajas importantes y se perderán duelo ante el PSG

    2:13
    En Grupo Pachuca la hacen pasar mal al Barcelona

    En Grupo Pachuca la hacen pasar mal al Barcelona

    1 min
    Grupo Pachuca hace sufrir al Barcelona en LaLiga de España

    Grupo Pachuca hace sufrir al Barcelona en LaLiga de España

    1 min
    Doblete de Kylian Mbappé en goleada del Real Madrid al Levante en LaLiga

    Doblete de Kylian Mbappé en goleada del Real Madrid al Levante en LaLiga

    1:16
    Mbappé sigue ‘on fire’ y Real Madrid mantiene paso perfecto en LaLiga

    Mbappé sigue ‘on fire’ y Real Madrid mantiene paso perfecto en LaLiga

    Relacionados:
    LaLigaAtlético de MadridReal MadridKylian MbappéArda GülerJulián AlvarezRobin Le NormandAlexander Sørloth

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    PRI: Crónica del fin
    Gratis
    Premios Juventud 2025
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD