Atlético golea al Real Madrid en el derbi y le quita el invicto en La Liga

Atlético aplasta al Real Madrid y le quita el invicto en La Liga

El Atlético de Madrid firmó una de sus actuaciones más brillantes de la temporada al imponerse este sábado por 5-2 sobre el Real Madrid en el derbi de la capital española disputado en el Metropolitano, resultado con el que frenó la racha perfecta de siete victorias consecutivas del equipo de Xabi Alonso en LaLiga de España.

El encuentro comenzó con intensidad y pronto los rojiblancos se adelantaron gracias a Robin Le Normand. El Real Madrid respondió con eficacia, logrando voltear el marcador con tantos de Kylian Mbappé y Arda Güler en sus dos primeras llegadas.

Sin embargo, en el tiempo añadido de la primera parte, Alexander Sorloth conectó un remate de cabeza para igualar el choque.

La segunda mitad fue un monólogo del Atlético. Un penalti cometido por Güler permitió a Julián Álvarez poner en ventaja a los locales desde los once metros al minuto 51.

Doce minutos más tarde, el delantero argentino amplió su cuenta personal con un golazo de tiro libre que desató la euforia en la grada. Ya en el descuento, Antoine Griezmann selló la goleada y la fiesta rojiblanca.