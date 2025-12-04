Real Madrid pierde a una de sus figuras por al menos dos meses
Las pruebas médicas que realizó este jueves el club merengue al jugador confirmaron la gravedad de la lesión.
El Real Madrid confirmó este jueves que Trent Alexander-Arnold estará ausente de la competición durante más de dos meses, luego de que las pruebas médicas detectaran una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps izquierdo. El club informó del diagnóstico mediante un comunicado difundido en su sitio oficial.
El lateral inglés, uno del refuerzo del club para esta campaña, había alcanzado su mejor nivel desde su llegada el pasado 12 de junio, enlazando cuatro titularidades consecutivas antes de sufrir la molestia que lo obligó a abandonar el partido ante el Athletic Club en San Mamés en el minuto 54 que ganaron los madriditas por 0-3.
Su progresión había sido especialmente relevante después de superar una lesión previa en el bíceps femoral izquierdo, que lo mantuvo fuera de acción entre el 16 de septiembre y el 26 de octubre.
Tras regresar al ritmo competitivo con apariciones breves en Anfield y Vallecas, Alexander-Arnold aprovechó la última ventana internacional para entrenarse en Valdebebas y recuperar su mejor forma física.
El defensa se perderá alrededor de ocho jornadas de Liga, la Supercopa de España, lo que resta de la Fase Liga de la Champions y los compromisos de Copa del Rey que dispute el Real Madrid hasta febrero.
La situación complica aún más a Xabi Alonso, que tampoco cuenta con Dani Carvajal, baja hasta 2026 tras una artroscopia. Además, Eduardo Camavinga es duda para el duelo del domingo ante el Celta por un esguince leve en el tobillo izquierdo.