Real Madrid pierde a una de sus figuras por al menos dos meses

El Real Madrid confirmó este jueves que Trent Alexander-Arnold estará ausente de la competición durante más de dos meses, luego de que las pruebas médicas detectaran una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps izquierdo. El club informó del diagnóstico mediante un comunicado difundido en su sitio oficial.

Su progresión había sido especialmente relevante después de superar una lesión previa en el bíceps femoral izquierdo, que lo mantuvo fuera de acción entre el 16 de septiembre y el 26 de octubre.

Tras regresar al ritmo competitivo con apariciones breves en Anfield y Vallecas, Alexander-Arnold aprovechó la última ventana internacional para entrenarse en Valdebebas y recuperar su mejor forma física.

El defensa se perderá alrededor de ocho jornadas de Liga, la Supercopa de España, lo que resta de la Fase Liga de la Champions y los compromisos de Copa del Rey que dispute el Real Madrid hasta febrero.