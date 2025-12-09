Real Madrid Mourinho descarta su regreso al Real Madrid tras dudas de Xabi Alonso Las críticas contra el entrenador español llegaron hasta oídos de 'The Special One'.

José Mourinho habla del Real Madrid Imagen X

El momento complicado que vive el Real Madrid bajo la gestión de Xabi Alonso llegó hasta los oídos de un peculiar y viejo conocido entre los seguidores madridista: el mismísimo José Mourinho.

El siempre peculiar y polémico entrenador portugués fue cuestionado en rueda de prensa previo a su compromiso de Champions League con Benfica ante Napoli sobre un posible regreso a la 'Casa Blanca' luego de que una sector de la afición pidiera su retorno ante las ácidas críticas contra el actual timonel.

Con un gesto que transmitió más que mil palabras, Mourinho ninguneó de manera épica la pregunta y apagó de una vez por todas los rumores que calificó de absurdos con su lenguaje corporal.

" No es que necesite cerrarlo, es que ya está cerrado, es un asunto cerrado, usted es quien lo ha abierto", respondió con una sonrisa sarcástica depués de llevarse las manos al rostro en repetidas ocasiones.

Las críticas y la presión para Xabi Alonso han aumentado tras el humillante descalabro ante el Celta de Vigo en LaLiga. Y es que el Madrid suma tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos, además de perder partidos clave en Champions League.