    Real Madrid

    Real Madrid confirma lesión de una de sus figuras y será baja por cuatro meses

    El jugador salió lesionado el domingo en el partido entre el conjunto merengue y el Celta de Vigo por la Liga de España.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Noche de pesadilla en el Bernabéu: derrota, expulsiones y lesionado para el Madrid

    El Real Madrid confirmó este lunes la gravedad de la lesión de Éder Militao, quien se retiró del campo en el minuto 24 del duelo ante el Celta en el Santiago Bernabéu.

    Según el parte médico difundido por el club, el defensa brasileño sufre “ una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal”, y queda pendiente de evolución para determinar los plazos definitivos.

    El contratiempo, originado en una acción defensiva sin contacto, supone un nuevo golpe para el central, que podría permanecer entre tres y cuatro meses de baja.

    De cumplirse los pronósticos, Militao no reaparecería hasta abril de 2026, lo que lo dejaría fuera de hasta 29 partidos, incluidos compromisos de Liga, la Copa del Rey —a excepción de una eventual Final—, la Supercopa y buena parte de la Champions League.

    La lesión llega en un momento especialmente sensible para el proyecto de Xabi Alonso. Militao había recuperado la titularidad tras superar dos roturas del ligamento cruzado anterior, sufridas en agosto de 2023 y noviembre de 2024, procesos que lo mantuvieron inactivo durante 438 días. El propio jugador admitió que llegó a plantearse abandonar el futbol tras el segundo percance.

    Para el Real Madrid, su ausencia representa un impacto deportivo y anímico considerable. Para el defensor brasileño, un nuevo desafío en una carrera marcada por la resiliencia y la capacidad de regresar pese a los contratiempos.

