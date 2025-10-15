    Real Madrid

    Vinícius podría ir a la cárcel tras ser procesado en Brasil por su fiesta de cumpleaños

    El delantero del Real Madrid fue demandado por un vecino y la justicia brasileña ya programó una audiencia.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¡Vinícius podría pisar la cárcel por hacer enorme fiesta de cumpleaños!

    Vinícius Jr., delantero del Real Madrid, está en problemas y no por el incendio que sufrió su casa de Madrid hace unos días, sino porque fue procesado por la justicia brasileña por su fiesta de cumpleaños número 25.

    Según el diario brasileño O Globo, Vinícius fue demandado por “perturbar la tranquilidad ajena” tras organizar una enorme fiesta de cumpleaños que duró casi dos días, entre el 19 de julio y la madrugada del 21 de julio.

    PUBLICIDAD

    El festejo se realizó en la casa de fiestas Lajedo, en Vargem Grande, ubicada en la zona suroeste de Río de Janeiro. Un vecino del lugar realizó la denuncia porque la fiesta causó mucho ruido y rompió con la tranquilidad de la vecindad.

    El denunciante, Antônio José de Sousa, detalló que llamó a la Policía Militar, que, tras constatar la música alta, los gritos y el alboroto, solicitó a los asistentes que bajaran el volumen, lo cual hicieron.

    Sin embargo, una vez que la policía se retiró del lugar, Vinícius y compañía volvieron a utilizar un volumen extremadamente alto.

    El caso se tramita en el Noveno Juzgado Especial Penal de Río, que se encarga de analizar la comisión de delitos menores, y donde ya se programó una audiencia para el próximo 6 de noviembre.

    ¿Vinícius podría ir a la cárcel tras ser demandado?

    De acuerdo con las leyes brasileñas, la “perturbación del trabajo o de la tranquilidad ajenos” tiene una pena de entre 15 días y 3 meses de cárcel, o el pago de una multa.

    O Globo señala que a la fiesta de Vinícius Jr. asistieron cerca de 500 personas con presencia de familiares, amigos y celebridades, entre los que destacan el futbolista francés Eduardo Camavinga, su compañero en el Real Madrid, y la cantante brasileña Anitta.

    Se reporta que en el festejo hubo conciertos, incluido uno del rapero Travis Scott, además de contar con fuegos artificiales y atracciones típicas de un parque de diversiones.

    Video ¡De terror! Incendio deja afectada la vivienda de Vini Jr. en Madrid

    Más sobre Real Madrid

    1 min
    Mbappé manda contundente mensaje sobre Lamine: "Deben dejarlo en paz"

    Mbappé manda contundente mensaje sobre Lamine: "Deben dejarlo en paz"

    1:36
    Mbappé llena de elogios a Lamine y manda un mensaje

    Mbappé llena de elogios a Lamine y manda un mensaje

    1 min
    Real Madrid recupera el rumbo en LaLiga con pequeña dosis de polémica

    Real Madrid recupera el rumbo en LaLiga con pequeña dosis de polémica

    1 min
    Taylor Swift menciona al Real Madrid en canción de su más reciente album

    Taylor Swift menciona al Real Madrid en canción de su más reciente album

    1 min
    Atlético golea al Real Madrid en el derbi y le quita el invicto en La Liga

    Atlético golea al Real Madrid en el derbi y le quita el invicto en La Liga

    Relacionados:
    Real MadridVinícius JúniorLaLigaBrasil

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
    Instintos
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD