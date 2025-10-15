Vinícius Jr., delantero del Real Madrid, está en problemas y no por el incendio que sufrió su casa de Madrid hace unos días, sino porque fue procesado por la justicia brasileña por su fiesta de cumpleaños número 25.

Según el diario brasileño O Globo, Vinícius fue demandado por “perturbar la tranquilidad ajena” tras organizar una enorme fiesta de cumpleaños que duró casi dos días, entre el 19 de julio y la madrugada del 21 de julio.

El festejo se realizó en la casa de fiestas Lajedo, en Vargem Grande, ubicada en la zona suroeste de Río de Janeiro. Un vecino del lugar realizó la denuncia porque la fiesta causó mucho ruido y rompió con la tranquilidad de la vecindad.

El denunciante, Antônio José de Sousa, detalló que llamó a la Policía Militar, que, tras constatar la música alta, los gritos y el alboroto, solicitó a los asistentes que bajaran el volumen, lo cual hicieron.

Sin embargo, una vez que la policía se retiró del lugar, Vinícius y compañía volvieron a utilizar un volumen extremadamente alto.

El caso se tramita en el Noveno Juzgado Especial Penal de Río, que se encarga de analizar la comisión de delitos menores, y donde ya se programó una audiencia para el próximo 6 de noviembre.

¿Vinícius podría ir a la cárcel tras ser demandado?

De acuerdo con las leyes brasileñas, la “perturbación del trabajo o de la tranquilidad ajenos” tiene una pena de entre 15 días y 3 meses de cárcel, o el pago de una multa.

O Globo señala que a la fiesta de Vinícius Jr. asistieron cerca de 500 personas con presencia de familiares, amigos y celebridades, entre los que destacan el futbolista francés Eduardo Camavinga, su compañero en el Real Madrid, y la cantante brasileña Anitta.

Se reporta que en el festejo hubo conciertos, incluido uno del rapero Travis Scott, además de contar con fuegos artificiales y atracciones típicas de un parque de diversiones.