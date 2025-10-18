Barcelona vence al Girona en el último suspiro y es líder provisional
Un gol en el tiempo añadido de Ronald Araújo le dio el triunfo al equipo de Hansi Flick, quien fue expulsado.
Un gol de Ronald Araújo en el minuto 94 le dio la victoria al Barcelona ante el Girona por 2-1 en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en un partido por la Jornada 9 de LaLiga de Espa;a que se definió a la heroica.
Araújo, situado como delantero centro en los últimos compases por decisión de Hansi Flick, remató un centro de Frenkie de Jong para sellar los tres puntos tras los goles de Pedri y Axel Witsel en la primera mitad.
El técnico alemán recurrió a la Masia para afrontar las numerosas bajas, incluyendo al debutante Toni Fernández, de 17 años, titular como ‘falso 9’. Además, realizó ajustes tácticos: De Jong actuó de mediapunta, Cubarsí como central diestro y L amine Yamal recuperado en banda.
El Girona generó múltiples ocasiones, especialmente en la primera mitad, pero falló en la definición. Witsel igualó con una chilena espectacular y Vanat, Portu y Bryan Gil tuvieron oportunidades claras que no concretaron.
En la segunda mitad, el Barça buscó soluciones desde el banquillo y finalmente encontró la victoria gracias a Araújo. Flick, expulsado en los últimos minutos por protestar, celebró a distancia un triunfo clave que permite al equipo azulgrana recuperar parcialmente el liderato de LaLiga antes del clásico frente al Real Madrid.