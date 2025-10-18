Barcelona vence al Girona en el último suspiro y es líder provisional

Un gol de Ronald Araújo en el minuto 94 le dio la victoria al Barcelona ante el Girona por 2-1 en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en un partido por la Jornada 9 de LaLiga de Espa;a que se definió a la heroica.

Araújo, situado como delantero centro en los últimos compases por decisión de Hansi Flick, remató un centro de Frenkie de Jong para sellar los tres puntos tras los goles de Pedri y Axel Witsel en la primera mitad.

El técnico alemán recurrió a la Masia para afrontar las numerosas bajas, incluyendo al debutante Toni Fernández, de 17 años, titular como ‘falso 9’. Además, realizó ajustes tácticos: De Jong actuó de mediapunta, Cubarsí como central diestro y L amine Yamal recuperado en banda.

El Girona generó múltiples ocasiones, especialmente en la primera mitad, pero falló en la definición. Witsel igualó con una chilena espectacular y Vanat, Portu y Bryan Gil tuvieron oportunidades claras que no concretaron.