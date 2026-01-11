Futbol Barcelona es bicampeón de la Supercopa de España a costa del Real Madrid El Barça de Hansi Flick ganó una Final emocionante que tuvo tres goles en la compensación del primer tiempo.

Video ¡Barcelona gana el primer título del 2026 a costa del Real Madrid!

Barcelona se proclamó bicampeón de la Supercopa de España tras vencer 3-2 al Real Madrid en una Final emocionante que se celebró en el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita ante más de 60 mil aficionados.

Raphinha abrió el marcador para el equipo culé de Hansi Flick con un zurdazo raso y cruzado dentro del área que venció a Thibaut Courtois al minuto 36.

El conjunto merengue de Xabi Alonso lo empató con una genialidad de Vinícius Jr. El brasileño recibió el balón en la banda izquierda y enganchó al centro para quitarse a cuatro jugadores blaugranas para sacar un derechazo que batió Joan García al 45+2’.

Lo que pasó en el tiempo de compensación del primer tiempo fue digno de una Final de antología. Dos minutos del tanto de Vinícius, Robert Lewandowski respondió con otro golazo al aprovechar un gran pase filtrado de Pedri para picar el balón y techar a Courtois; el balón pegó en el poste y se incrustó en las redes merengues para el 2-1.

Pero Real Madrid no se rindió y lo volvió a empatar antes de irse al descanso con un tiro de esquina que conecta Dean Huijsen, Raphinha evita el gol al interferir de cabeza, el balón pega en el poste y en el rebote aparece Gonzalo García para anotar en su primera Final.

Barcelona se quedó con la victoria con un gol fortuito tras un disparo de Raphinha que desvió Raúl Asencio para cambiar la trayectoria del balón y sorprender a Courtois al minuto 73.

Real Madrid tuvo un par de ocasiones en los últimos minutos del partido tras la expulsión de Frenkie de Jong (90+1’), pero ambos remates fueron a las manos de Joan García.

Barcelona levantó el trofeo de la Supercopa de España por segunda vez consecutiva luego de que el año pasado también vencieran al Real Madrid por 5-2.