Video ¡Insólito total! Expulsan a Álex Padilla… sin siquiera jugar con el Athletic

El portero mexicano Álex Padilla protagonizó un momento insólito este fin de semana en el partido entre Athletic Club y Betis de LaLiga al ser expulsado ¡sin jugar!

La curiosa acción se dio en los minutos finales del partido después de que el Betis descontara el marcador 1-2 con gol de Cédric Bakambu (90+7’).

Padilla, quien se encontraba en la banca de suplentes, lanzó un balón al campo en busca de ganar unos segundos antes de la reanudación del encuentro.

El árbitro Isidro Díaz De Mera se dio cuenta de la acción del mexicano, por lo que no dudó en mostrarle la tarjeta roja al considerar el gesto como conducta antideportiva.

La decisión provocó el enojo del técnico del Athletic Club, Ernesto Valverde, quien también fue expulsado por reclamarle al árbitro y defender a Álex Padilla.

La buena noticia para los Leones fue que lograron quedarse con la victoria de visita en la Jornada 3 de LaLiga gracias a un autogol de Marc Bartra (60’) y un tanto de Aitor Paredes (63’).

Álex Padilla se perderá al menos un partido, aunque el titular indiscutible del Athletic Club es el español Unai Simón.

El arquero mexicano regresó a España tras un semestre en Pumas donde se ganó la titularidad y disputó 18 partidos entre Liga MX y Concacaf Champions Cup.

Cabe destacar que, en el partido de este domingo, el colombiano Nelson Deossa, exjugador del Monterrey, debutó con el Betis al entrar de cambio al minuto 73 por Rodrigo Riquelme.