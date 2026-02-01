Obed Vargas Obed Vargas será nuevo jugador del Atlético de Madrid El seleccionado nacional cumplirá su sueño en el Viejo Continente.

Video ¡Es un hecho! Obed Vargas jugará en equipo europeo de élite

El seleccionado mexicano Obed Vargas vive sus últimos días en la MLS tras darse a conocer que será jugador de un club de élite en Europa.

De acuerdo con el periodista especializado en mercado de fichajes, Fabrizio Romano, el seleccionado mexicano de 20 años y actual futbolista del Seattle Sounders de la MLS ya dio el 'sí' al Atlético de Madrid de la Liga española.

Se espera que Vargas se sume a los Colchoneros en las próximas 24 horas y la directiva y cuerpo técnico determinarán si el mexicano se queda con el primer equipo o se va a préstamo.

La fuente menciona que la transferencia por el jugador fue jugosa, aunque no detalla la cantidad exacta.

Vargas es una de las figuras de México con mayor proyección y una de las apuestas a futuro quien ya ha representado al Tri en la Sub-20 y en amistosos con la selección mayor bajo el mando de Javier Aguirre de cara al Mundial de 2026.

En agosto de 2025, Obed Vargas brilló en la final de la Leagues Cup al levantar el título con Seattle ante el Inter Miami de Lionel Messi siendo una de las figuras del partido y cobrando fama tras su gran rendimiento.