Real Madrid se interesa en fichaje del mexicano Da'vian Kimbrough
Este juvenil ha llamado la atención del cuadro español desde hace varios meses para ficharlo.
El nombre de Da'vian Kimbrough se dio a conocer en 2023 al debutar con apenas 13 años en el futbol de los Estados Unidos y ahora Real Madrid lo tiene en la mira.
Este delantero cuenta con tres nacionalidades diferentes: México, ya que su mamá nació en Guadalajara, así como de Camerún, país de donde es su papá, además de Estados Unidos que fue donde nació.
Kimbrough destacó en el Premundial Sub-15 de la Concacaf con la Selección Mexicana al ser el máximo goleador del torneo, donde se coronó el Tri en agosto de este 2025.
Hace casi un año, Andrés Lillini, director de Selecciones Nacionales Menores, habló maravillas de Da'vian Kimbrough en Faitelson sin Censura.
EL INTERÉS DEL REAL MADRID EN DA'VIAN KIMBROUGH
De acuerdo a reportes, el cuadro del Real Madrid busca concretar su fichaje con el Sacaramento FC de la USL, equipo que milita en la Segunda División de los Estados Unidos.
La información recalca que desde hace meses le han dado un seguimiento amplio, con el deseo de integrarlo al Real Madrid Castilla, el equipo de juveniles del conjunto merengue.