Andrés Guardado salió del retiro en el Clausura 2025 para jugar con el Club León tras la contratación estelar del colombiano James Rodríguez pero toda vez que finalizó el torneo, el excapitán de la Selección Mexicana se despidió como futbolista en activo de manera definitiva.

A lo largo de su carrera se ganó un prestigio por su carácter y calidad dentro del terreno de juego, así como una vida ejemplar fuera de él, pues jamás estuvo involucrado en un escándalo extracancha.

Jugó cinco Mundiales, ganó la Copa del Rey en España y fue capitán en los equipos en los que jugó, tanto en España como en su breve etapa por el Bayer Leverkusen de la Bundesliga en Alemania. Sin embargo, todo eso no bastó para tener el reconocimiento que se merece en México, algo que lo deja con un sentimiento en el pecho.

“Eso habría que preguntárselo a la gente allá. Tampoco es algo que me quite el sueño y que me sienta yo de ‘ay, no me quieren en mi país’; no. Pero sí hay veces que me da un poco de rabia de que se ve a lo lejos como si hubiera sido fácil estar 17 años en Europa de forma continua.

“Jugar más de 500 partidos en Europa, de jugar cinco Mundiales, de ser capitán de tres equipos en Europa. O sea, parece allá la gente dice a lo lejos: ‘ah’. Pero como no jugué en un ‘grande’, como no jugué en el Madrid, no jugué en el Barca, no jugó en el United, no jugó…”, indicó Andrés Guardado en entrevista en el podcast El Cafelito de Josep Pedrol.

El Principito aceptó que este tipo de comportamientos en su país de alguna manera “sí duele, un poco, sí, sí, sí. Te mentiría si no”, añadió e incluso en el mismo programa indicó que en su momento pudo haber jugado en un ‘grande’ del continente europeo como en el Real Madrid.

ASÍ FUE COMO ANDRÉS GUARDADO VIO BLOQUEADO SU SUEÑO DE JUGAR EN EL REAL MADRID

El exfutbolista mexicano dijo que fue en su etapa con el Atlas, donde quiso retirarse pero no le abrieron la puerta para ello, y tras el Mundial de 2006 en Alemania que el interés de la directiva merengue por él fue real, aunque en realidad era para entrenar en el primer equipo y probarse y demostrar con el Real Castilla.

“Yo debuto, me va uy bien muy rápido, me toca jugar el Mundial 2006, yo debuté en el 2005, al siguiente verano me toca ir al Mundial y debutar contra Argentina en Octavos de Final y fue el único partido que jugué, pero me fue bien, a nivel individual jugué bien.

“ De ahí surgió el interés. Mandaron una oferta de cesión pero ellos estipularon en el fax que me querían para entrenar en el primer equipo pero jugar en el Castilla. Y dijeron: ‘a ver, eres un jugador ya con un Mundial, ¿vas a ir para jugar en el Castilla en una segunda división?’.