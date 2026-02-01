LaLiga Obed Vargas y los mexicanos que han jugado en el Atlético de Madrid Muchas han sido las figuras mexicanas que han desfilado por el cuadro colchonero de LaLiga de España.

La incorporación del seleccionado mexicano Obed Vargas al Atlético de Madrid es ya casi un hecho, diversas fuentes del futbol español advierten que es cuestión de horas que se haga oficial ya sea para las filas del club o para cederlo a préstamo.

Sin embargo, si hacemos una retrospectiva, el club colchonero se ha distinguido como uno de los clubes importantes de LaLiga que más mexicanos ha albergado, por lo que la llegada del jugador procedente del Seattle Sounders no sería una novedad.

MEXICANOS EN EL ATLÉTICO DE MADRID

La llegada de Obed Vargas al Atlético de Madrid se sumará a un gran historial de mexicanos en el cuadro colchonero, todos ellos con grandes logros:

Hugo Sánchez: Llegó con los colchoneros en 1981, procedente de los Pumas, con apenas 23 años, y para la temporada 1984/85 obtuvo su primer pichichi de LaLiga de España con 19 tantos; además de que lograron el subcampeonato.

Con el Atlético, Hugo Sánchez también logró coronarse en la Copa del Rey, donde sus dos goles ayudaron a vencer al Athletic Club.

Luis García: Aunque su estancia fue corta en el club español, al que estuvo entre 1992-1994, su instinto goleador siempre estuvo presente, alcanzando 33 goles, incluidos 11 en su primera temporada.

Raúl Jiménez: El actual delantero de la Selección Mexicana fichó para el Atlético de Madrid en 2014, sin embargo, solamente permaneció en el equipo una temporada, donde jugó 21 encuentros de Liga y anotó un gol.

Héctor Herrera: Su fichaje se llevó a cabo en julio de 2019 y, para septiembre de ese mismo año, conseguiría debutar, en la Champions League, con gol ante la Juventus, el único que conseguiría durante las tres temporadas que perteneció a los colchoneros.

Kenti Robles: La jugadora mexicana llegó al Atlético de Madrid para la temporada 2015-16 y permaneció en la institución hasta la 2019-20, periodo en el que logró ganar la Copa de la Reina 2016 y tres títulos de LaLiga.

Javier Aguirre: El Vasco llegó al Atlético de Madrid para la temporada 2006-2007, donde permaneció hasta el 2009, y durante su permanencia en el banquillo logró meter a los colchoneros a la UEFA Champions League, tras 12 años de no lograrlo y logró el cuarto lugar de LaLiga en la 2007-08.

Ronaldo Nájera: Formado en la cantera de los Tigres de la Liga MX, el mediocampista actualmente juega para la filial de los colchoneros, el Atlético Madrileño.