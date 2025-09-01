    Mexicanos en el Exterior

    Memo Ochoa sigue su carrera en Europa con el Burgos CF de España

    Reportes señalan que el portero ya tiene acuerdo cerrado a falta únicamente de firmar contrato.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¡Cerrado! Este es el histórico club donde jugará Memo Ochoa

    Memo Ochoa cerró acuerdo con el Burgos CF para serguir en el futbol de Europa a sus 40 años de edad, esto de acuerdo a reportes.

    La prensa en España señala que ya hay un trato hecho de palabra entre el jugador mexicano y el equipo de la Segunda División de España, que buscará ascender a LaLiga la siguiente campaña.

    A pesar de que se habló de una oferta de parte de la Liga MX para que Ochoa siguiera su carrera futbolística, el cancerbero decidió tomar la oferta del futbol europeo con el Burgos CF.

    El portero estuvo la temporada pasada con el AVS Futebol de Portugal, donde tuvo acción durante 23 partidos de la temporada, aunque en la recta final fue banca o ya ni era convocado.

    En ese punto, Ochoa no apareció en la convocatoria de la Selección Mexicana para los amistosos ante Japón y Corea del Sur por no tener equipo al momento de mandar solicitudes por jugadores.

    Se habla que el contrato será de un año para el mexicano, por lo que buscará su sexta Copa del Mundo en el Mundial 2026, donde buscará colarse a la lista final de Javier Aguirre.

    Video ¡Se le acaba el tiempo! Estas son las fechas que debe tener en mente Ochoa

    Relacionados:
    Mexicanos en el ExteriorGuillermo OchoaBurgos CF

