Video Echan varios juegos de sanción a exportero de Pumas en España

El portero mexicano Alex Padilla fue expulsado en el anterior partido Betis vs. Athletic Club luego de lanzar un balón a la cancha para tratar de detener el ataque del conjunto sevillano en un juego en el que el cuadro vasco se impuso 1-2.

El juego, correspondiente a la Jornada 3 de LaLiga en España, tuvo a Alex Padilla, exjugador de Pumas de la Liga MX, en la banca, desde donde intentó cortar la dinámica ofensiva del conjunto Albiverde para tratar de sacar los tres puntos en el Estadio La Cartuja.

Este miércoles, la Real Federación Española de Futbol anunció las suspensiones tras los partidos del fin de semana pasado y entre los que se encuentra Alex Padilla quien se llevó tres juegos de sanción.

Por su parte, Ernesto Valverde, director técnico del Athletic Club, también fue suspendido, aunque en su caso fueron cuatro los partidos en los que no estará en la banca; dos juegos por protestas a los árbitros y dos más por actitudes de menosprecio, según la cédula arbitral.

Con ello, Alex Padilla, quien forma parte del equipo que participará en la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-2026, no estará para los juegos contra Alavés, Valencia y Girona.

Athletic Club es segundo en la tabla de posiciones con nueve de nueve posibles, tiene paso perfecto al igual que Real Madrid y como segundo de la clasificación debido a la diferencia de goles a favor del cuadro merengue.