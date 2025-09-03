    LaLiga

    Alex Padilla es suspendido varios juegos tras partido Betis vs. Athletic Club

    El portero mexicano fue expulsado desde la banca luego de una interrupción al final del partido de la Jornada 3 en España.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Echan varios juegos de sanción a exportero de Pumas en España

    El portero mexicano Alex Padilla fue expulsado en el anterior partido Betis vs. Athletic Club luego de lanzar un balón a la cancha para tratar de detener el ataque del conjunto sevillano en un juego en el que el cuadro vasco se impuso 1-2.

    El juego, correspondiente a la Jornada 3 de LaLiga en España, tuvo a Alex Padilla, exjugador de Pumas de la Liga MX, en la banca, desde donde intentó cortar la dinámica ofensiva del conjunto Albiverde para tratar de sacar los tres puntos en el Estadio La Cartuja.

    PUBLICIDAD

    Este miércoles, la Real Federación Española de Futbol anunció las suspensiones tras los partidos del fin de semana pasado y entre los que se encuentra Alex Padilla quien se llevó tres juegos de sanción.

    Por su parte, Ernesto Valverde, director técnico del Athletic Club, también fue suspendido, aunque en su caso fueron cuatro los partidos en los que no estará en la banca; dos juegos por protestas a los árbitros y dos más por actitudes de menosprecio, según la cédula arbitral.

    Con ello, Alex Padilla, quien forma parte del equipo que participará en la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-2026, no estará para los juegos contra Alavés, Valencia y Girona.

    Athletic Club es segundo en la tabla de posiciones con nueve de nueve posibles, tiene paso perfecto al igual que Real Madrid y como segundo de la clasificación debido a la diferencia de goles a favor del cuadro merengue.


    Más sobre La Liga

    1 min
    Jugadores de Barcelona recibieron insultos y amenazas al finalizar el juego ante Rayo Vallecano

    Jugadores de Barcelona recibieron insultos y amenazas al finalizar el juego ante Rayo Vallecano

    1 min
    Real Madrid vence al Mallorca en un nuevo capítulo lleno de polémica en LaLiga

    Real Madrid vence al Mallorca en un nuevo capítulo lleno de polémica en LaLiga

    1 min
    Real Madrid, con goles de Mbappé y Vini Jr., vence al Oviedo en LaLiga

    Real Madrid, con goles de Mbappé y Vini Jr., vence al Oviedo en LaLiga

    1 min
    Guillermo Ochoa se ofrece en un equipo de Segunda División en España

    Guillermo Ochoa se ofrece en un equipo de Segunda División en España

    1 min
    ¡Baja sensible en el arco del Barcelona! Ter Stegen se va al quirófano

    ¡Baja sensible en el arco del Barcelona! Ter Stegen se va al quirófano

    Relacionados:
    LaLigaÁlex PadillaMexicanos en el Exterior

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Instintos
    Laura Bozzo
    Consuelo
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD