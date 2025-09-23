Real Madrid derrotó a Levante en el inicio de la Jornada 6, Fecha Doble, en LaLiga de España 2025-2026 y sacó un cómodo triunfo por goleada de 1-4 en el Estadio Ciutat de Valencia para conservar el paso perfecto dentro de la competición.

Fue un partido en el que antes del silbatazo inicial ambos equipos protagonizaron la celebración del Dia Internacional de la Lengua de Signos en la que portaron los nombres de los jugadores en el dorsal con signos, aunque para el partido las camisetas fueron normales por reglamento.

Vinícius Júnior abrió el marcador luego de algunos avisos previos por parte de los dirigidos por Xabo Alonso, lo hizo con golazo al 28’ que 10 minutos después dio asistencia para el primer gol del argentino Franco Mastantuono como jugador del Real Madrid.

En el segundo tiempo, Etta Yong acercó al Levante con un gol al 54’, pero el francés Kylian Mbappé marcó doblete enseguida; primero de penal al minuto 64 y cobrado de manera soberbia a lo Panenka. El segundo tanto fue al 66 para colgar el 1-4 definitivo.