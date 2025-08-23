    LaLiga

    Barcelona vence a Levante con autogol incluido en un partido dramático

    ¡No se puede escapar un partido así! Increíble forma de ganar por parte del Barcelona en LaLiga.

    Fernando Vázquez.
    Barcelona lo perdía por dos goles, y lo acabó por ganar de una forma increíble y dramática, tal y como ha sido el tónico de la era Hansi Flick, en esta ocasión en la segunda jornada de LaLiga en España.

    Marcador de 3-2 a favor del conjunto catalán en su visita a Valencia para enfrentar a unos Granotas que mostraron valentía, pero que carecieron de tino e incluso de suerte.

    Los de Hansi Flick han mostrdo en este inicio de temporada que tienen virtudes y también algunos vicios heredados respecto a la temporada pasada. Los blaugrana volvieron a apabullar a los valencianos a base de posesión en el primer tiempo, pero los goles fueron para los locales.

    Iván Romero a los 15' abrió el marcador en una transición muy rápida y que se originó de una pérdida del balón por parte de Lamine Yamal, mientras que ya sobre el final de la primera parte, una mano de Balde que fue revisada por el VAR originó penal que cobró bien José Luis Morales en lo que parecía un partido con rumbo claro.

    Se dice por ahí que el Barça de Flick es cosa especial para las remontadas, y lo demostró en el segundo tiempo al igualar el marcador en apenas tres minutos. Primero, un poema de gol de Pedri a los 49' desde fuera del área y apenas instantes después, Ferrán Torres puso la igualdad en jugada a balón parado.

    Ya cuando parecía que el esfuerzo del Levante iba a rendir al menos un punto, Elgezabal puso el balón en su propia meta tras un centro de Lamine Yamal y, con ello, el Barcelona ganó de una forma increíble un partido que redituará en muchos enojos en Valencia.


