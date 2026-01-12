Real Madrid Las razones por las que Xabi Alonso fue despedido de Real Madrid La derrota en la Supercopa de España ante Barcelona fue la gota que derramo el vaso para el técnico.

La derrota en la Supercopa de España ante Barcelona fue la gota que derramo el vaso para Xabi Alonso quien a siete meses de haber tomado el mando del Real Madrid fue cesado del equipo.

Pero no es casualidad que haya salido el estratega del conjunto blanco ya que hay otras razones que pudieron ser factor para no continuar al frente del equipo.

Entre ellas destacan los malos resultados que fue acumulando en el poco tiempo que llevaba al frente del equipo, d esde el fracaso en el Mundial de Clubes y la seguidilla de partidos sin lograr el triunfo ya que de los últimos ocho encuentros solo logró dos victorias.

Otras razones es la ruptura que tuvo con algunos jugadores como Endrick – que se marchó del equipo, Gonzalo García y el Franco Mastantuono, al quien no les dio oportunidades.

Y una de las razones más fuerte fue la falta de autoridad dentro del equipo, y eso se notó tras la derrota ante el Barcelona.

Durante la premiación para el conjunto blaugrana, Xabi Alonso le pidió a sus jugadores realizar el pasillo de campeón a los rivales , pero Mbappé alzó la voz e impidió que se llevará a cabo el reconocimiento al Barcelona que dejó claro la falta de autoridad.

Ahora el Real Madrid apostará por Álvaro Arbeloa, ex jugador merengue, para tratar de sacar adelante el conjunto blanco que se ubica en la segunda posición del futbol español.