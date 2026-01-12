    Futbol

    ¡Bombazo! Real Madrid echa a Xabi Alonso y anuncia a su nuevo técnico

    Florentino Pérez tomó cartas en el asunto tras perder la Supercopa de España ante Barcelona.

    Por:Kevin R. Yu
    Video Real Madrid echa a Xabi Alonso y en minutos anuncia a su nuevo DT

    ¡Bombazo de Florentino Pérez en la casa blanca! Real Madrid sorprendió y anunció la salida de Xabi Alonso un día después de perder la Supercopa de España contra el Barcelona en Arabia Saudita.

    El club merengue detalló que la baja de Xabi Alonso es de “mutuo acuerdo” y minutos después lanzó otro comunicado para nombrar a Álvaro Arbeloa como su sustituto con efecto inmediato.

    “Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa”, publicó el cuadro blanco.

    ¿Por qué se va Xabi Alonso del Real Madrid?

    Xabi Alonso, quien llegó a Valdebebas tras ser campeón de la Bundesliga con el Bayer Leverkusen, se va del Real Madrid tras siete meses en el cargo en los que dirigió 34 partidos con saldo de 24 victorias, cuatro empates y seis derrotas.

    La caída ante Barcelona fue la gota que derramó el vaso, antes había registrado otras derrotas importantes como la goleada encajada en LaLiga por 5-2 contra el Atlético de Madrid, los partidos perdidos en Champions League frente al Liverpool (1-0) y Manchester City (1-2); y la eliminación de 4-0 sufrida ante el PSG en las Semifinales del Mundial de Clubes.

    Su salida no solo se debe a los altibajos que ha mostrado el equipo en el primer tramo de la temporada, sino también por su relación con algunos futbolistas como Vinícius Jr., con quien tuvo fricciones que pusieron al brasileño a analizar su futuro fuera del Real Madrid.

    Xabi Alonso deja al Real Madrid en el segundo lugar de LaLiga con 45 puntos, a cuatro del líder Barcelona; y en la séptima posición de la Fase de Liga de la Champions League con 12 unidades.

    Por su parte, Álvaro Arbeloa, quien fue compañero de Alonso en su etapa de futbolista, toma la dirección del primer equipo tras haber dirigido al Real Madrid Castilla desde junio del 2025 y haber desarrollado toda su carrera como técnico en la cantera merengue desde 2020.

    Como jugador, Arbeloa es un histórico del Real Madrid al ganar ocho títulos entre 2009 y 2016: 2 Champions League, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 1 Liga, 2 Copas del Rey y 1 Supercopa de España.

