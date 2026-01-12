    Real Madrid

    Mbappé y jugadores del Real Madrid reaccionan a salida de Xabi Alonso

    Las reacciones no se hicieron esperar en el vestidor 'blanco'.

    Por:Juan Regis
    Video La inesperada reacción de Mbappé a la salida de Xabi Alonso

    Las reacciones en el vestidor del Real Madrid no se hicieron esperar tras la noticia de la destitución de Xabi Alonso como director técnico.

    Arda Guler, Aurelien Tchouameni y, desde luego, Kylian Mbappé fueron algunos de los jugadores que se despidieron del entrenador español un día después de que perdieran ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España.

    De los tres, el turco fue el único que plasmó su despedida en forma de publicación en redes sociales, mientras que los dos franceses optaron por subir su mensaje vía stories.

    "Ha sido corto, pero fue un placer jugar para ti y aprender de ti. Gracias por darme la confianza desde el día uno. Te recodaré como un entrenador con ideas precisas y que sabe mucho de futbol. La mejor de las suertes en tu próxima etapa", escribió Mbappé.

    Destacan las palabras del referente de Francia, quien tras el fracaso de la Supercopa se vio envuelto en una teoría de conspiración de fanáticos en redes sociales por el supuesto desacuerdo con Xabi para hacer el famoso 'pasillo' al rival durante la premiación, una de las posibles razones de su despido.

    Supuestamente, el francés habría ordenado a sus compañeros a retirarse hacia los vestidores para no hacer honor al Barcelona justo después de que Xabi Alonso ordenara al plantel hacer lo contrario.

    El único hecho es que Alonso se marchó por la puerta de atrás y en minutos el Real Madrid anunció a su sucesor: Álvaro Arbeloa.

    Real MadridXabi AlonsoKylian Mbappé

