LaLiga EN VIVO | Osasuna vs Real Madrid - EN VIVO El club merengue busca defender su liderato en LaLiga cuando visite al conjunto de Pamplona en El Sadar.

Osasuna

Tras el escándalo de racismo de media semana entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior en UEFA Champions League, Real Madrid regresa a la Liga para buscar mantener la cima de la Liga.

El conjunto merengue tiene 60 puntos y lidera el campeonato español a dos de su acérrimo rival FC Barcelona, per El Sadar siempre será una visita complicada.

Por su parte, Osasuna suma 30 unidades la mitad de su riva y se encuentra en el décimo sitio de la competencia.

Aquí las incidencias del partido:

El partido ha resultado con gran ritmo y Osasuna ha tenido las mejores chances, pero Courtouis ha estado atento y ha sacado un par de balones peligrosos de gol.

El ir y venir del balón ha sido constante en ambos terrenos de juego.

Courtouis sigue siendo factor para mantener el marcador sin goles. A los 28 roza un balón que después se estrella en un poste.

A los 33 minutos, Budimir cae en el área del Real Madrid buscando un penal y Courtouis lo tropieza. Tras la revisión, el VAR concede penal.

A los 38, Budimir lo cobra y anota. Osasuna 1- 0 Real Madrid.

Ya en la segunda mitad, Real Madrid presiona por el empate, pero Osasuna se porta con buenas manera defensivas y no ha permitido el empate.

Real Madrid tiene el balón, pero sigue estrellándose con la muralla roja del Osasuna.

Mbappé meció las redes, sin embargo está en fuera de lugar y no sube a la cuenta.

Cuatro minutos más tarde, a los 73, Vinícius Júnior iguala el partido con un remate dentro del área. Osasuna 1-1 Real Madrid

Javi Galón a los 78 minutos slava un balón sobre la línea que parecía gol de Mbappé.

Raúl García de Aro hace una enorme jugada a los 90 minutos. Se quita un hombre y define de manera espectcaular para poner al Osasuna al frente en el marcador. Osasuna 2-1 Real

Madrid.