    LaLiga

    EN VIVO | Osasuna vs Real Madrid - EN VIVO

    El club merengue busca defender su liderato en LaLiga cuando visite al conjunto de Pamplona en El Sadar.

    Por:
    TUDN
    add
    Síguenos en Google
    Video La UEFA investigará lo ocurrido entre Prestianni y Vinicius

    Osasuna

    Tras el escándalo de racismo de media semana entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior en UEFA Champions League, Real Madrid regresa a la Liga para buscar mantener la cima de la Liga.

    PUBLICIDAD

    El conjunto merengue tiene 60 puntos y lidera el campeonato español a dos de su acérrimo rival FC Barcelona, per El Sadar siempre será una visita complicada.

    Por su parte, Osasuna suma 30 unidades la mitad de su riva y se encuentra en el décimo sitio de la competencia.

    Más sobre LaLiga

    Deossa ocupa el lugar de Fidalgo quien hizo partidazo
    2:03

    Deossa ocupa el lugar de Fidalgo quien hizo partidazo

    La Liga
    Matías Almeyda recibe siete partidos de sanción en LaLiga como técnico del Sevilla
    2 mins

    Matías Almeyda recibe siete partidos de sanción en LaLiga como técnico del Sevilla

    La Liga
    Fidalgo colabora en uno de los goles del Betis para vencer al Mallorca
    1:19

    Fidalgo colabora en uno de los goles del Betis para vencer al Mallorca

    La Liga
    Lamine Yamal preocupa a fans del Barcelona con extraña publicación en redes
    1 mins

    Lamine Yamal preocupa a fans del Barcelona con extraña publicación en redes

    La Liga
    Rayo Vallecano vs. Atlético de Madrid EN VIVO por LaLiga Jornada 24: goles, resumen y resultado del partido
    1 mins

    Rayo Vallecano vs. Atlético de Madrid EN VIVO por LaLiga Jornada 24: goles, resumen y resultado del partido

    La Liga
    Vinicius Junior luce con un doblete y Real Madrid golea 4-1 a la Real Sociedad
    2 mins

    Vinicius Junior luce con un doblete y Real Madrid golea 4-1 a la Real Sociedad

    La Liga
    Diego Simeone aumenta la expectativa por Obed Vargas con estas palabras
    1 mins

    Diego Simeone aumenta la expectativa por Obed Vargas con estas palabras

    La Liga
    Betis y Álvaro Fidalgo presentan playera de Día de Muertos conmemorativa
    1 mins

    Betis y Álvaro Fidalgo presentan playera de Día de Muertos conmemorativa

    La Liga
    Salida de Alex Padilla de Pumas acarrea sanción de la FIFA al Athletic de Bilbao
    1 mins

    Salida de Alex Padilla de Pumas acarrea sanción de la FIFA al Athletic de Bilbao

    La Liga
    Fidalgo confiesa sueño realizado a sus 28 años: "Nunca es tarde"
    1 mins

    Fidalgo confiesa sueño realizado a sus 28 años: "Nunca es tarde"

    La Liga

    Aquí las incidencias del partido:

    El partido ha resultado con gran ritmo y Osasuna ha tenido las mejores chances, pero Courtouis ha estado atento y ha sacado un par de balones peligrosos de gol.

    El ir y venir del balón ha sido constante en ambos terrenos de juego.

    Courtouis sigue siendo factor para mantener el marcador sin goles. A los 28 roza un balón que después se estrella en un poste.

    A los 33 minutos, Budimir cae en el área del Real Madrid buscando un penal y Courtouis lo tropieza. Tras la revisión, el VAR concede penal.

    A los 38, Budimir lo cobra y anota. Osasuna 1- 0 Real Madrid.

    Ya en la segunda mitad, Real Madrid presiona por el empate, pero Osasuna se porta con buenas manera defensivas y no ha permitido el empate.

    Real Madrid tiene el balón, pero sigue estrellándose con la muralla roja del Osasuna.

    Mbappé meció las redes, sin embargo está en fuera de lugar y no sube a la cuenta.

    Cuatro minutos más tarde, a los 73, Vinícius Júnior iguala el partido con un remate dentro del área. Osasuna 1-1 Real Madrid

    Javi Galón a los 78 minutos slava un balón sobre la línea que parecía gol de Mbappé.

    Raúl García de Aro hace una enorme jugada a los 90 minutos. Se quita un hombre y define de manera espectcaular para poner al Osasuna al frente en el marcador. Osasuna 2-1 Real
    Madrid.

    Finaliza el partido y Osasuna rompe la racha de ocho juegos ganados en fila en LaLiga del Real Madrid. Osasuna 2-1 Real MAdrid

    Relacionados:
    LaLigaOsasunaReal Madrid

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX