Julián Araujo suena para el Sevilla de LaLiga de Matías Almeyda
Ante los pocos minutos del defensa mexicano en la Premier League una opción se abre en el futbol de España bajo las órdenes del argentino.
Si algo gustó al técnico Matías Almeyda a su paso por la Liga MX, fue el desempeño del futbolista mexicano, por lo que a su partido, hizo una promesa, mirar hacia ellos estuviera donde estuviera.
Y parece que su promesa sigue en pie, ya que dentro de los rumores de transferencias que se han dado en el futbol de Europa suena una que involucra al Sevilla, actual equipo del técnico, y un mexicano, el defensa Julián Araujo.
Actualmente militante del AFC Bournemouth de la Premier League de Inglaterra, Araujo parece ser del gusto del estratega argentino para reforzar a su equipo para la temporada 2025-2026, por lo que aún con las transferencias abiertas, el cambio al futbol de España podría darse.
Todo indica que el interés del cuadro de LaLiga obedece a la salida de sus laterales Juanlu Sánchez o José Ángel Carmona, por lo que su fichaje podría ser primordial en los planes de Matías Almeyda, principalmente por la potencia del mexicano.
Con un año en las filas del AFC Bournemouth, Julián Araujo a tenido pocos minutos en el inicio de la Premier League, por lo que aunado a que ya tiene experiencia en el balompié español, con el UD Las Palmas en la temporada 2023-24, donde disputó 28 partidos, todo indica que sería un refuerzo ideal para el Sevilla.