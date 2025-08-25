Si algo gustó al técnico Matías Almeyda a su paso por la Liga MX, fue el desempeño del futbolista mexicano, por lo que a su partido, hizo una promesa, mirar hacia ellos estuviera donde estuviera.

Y parece que su promesa sigue en pie, ya que dentro de los rumores de transferencias que se han dado en el futbol de Europa suena una que involucra al Sevilla, actual equipo del técnico, y un mexicano, el defensa Julián Araujo.

Actualmente militante del AFC Bournemouth de la Premier League de Inglaterra, Araujo parece ser del gusto del estratega argentino para reforzar a su equipo para la temporada 2025-2026, por lo que aún con las transferencias abiertas, el cambio al futbol de España podría darse.

Todo indica que el interés del cuadro de LaLiga obedece a la salida de sus laterales Juanlu Sánchez o José Ángel Carmona, por lo que su fichaje podría ser primordial en los planes de Matías Almeyda, principalmente por la potencia del mexicano.