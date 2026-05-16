Real Madrid Mourinho deja en suspenso su futuro, pero revela contactos con Real Madrid El estratega portugués señaló que esta semana será clave para su futuro

Video Mourinho confirma conversaciones con Real Madrid

La novela sobre el posible regreso de Jose Mourinho al Real Madrid sigue más viva que nunca luego de que el estratega confirmara que hay acercamientos con el conjunto blanco.

En conferencia de prensa, el aún técnico del Benfica, aseguró que su agente está en algunas pláticas con gente de los Merengues y que será la próxima semana en la que pueda definirse du futuro.

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“De momento, lo único que tengo en firme es una propuesta del Benfica... que no he visto, pero Jorge Mendes me dice que es muy buena… Como también es verdad que no he hablado con Florentino o nadie de la estructura. Todo esto es verdad. Pero no soy estúpido... y entre el club y Jorge, hay contactos. Y creo que se van a transformar en contactos conmigo durante la próxima semana”, afirmó Mourinho.

Sin embargo, el ‘Special One’ había señalado previamente que había un 99% de mantenerse en el Benfica, quien ya le ofreció una extensión de contrato.

" Hay un 99% de probabilidades de que me quede en el Benfica, porque tengo un contrato con el Benfica y, además de tener un contrato, tengo una oferta de renovación que aún no he visto, pero mi agente dijo que era una oferta excelente”, señaló el estratega tras el juego del Benfica.