LaLiga Florentino Pérez explota contra un ‘mexicano’ en plena conferencia de prensa El presidente del Real Madrid convocó a conferencia de prensa y respondió a sus adversarios de cara a las elecciones; además, recordó el caso Negreira.

Video Florentino Pérez explota contra ‘mexicano’ y vuelve a atacar al Barça por caso Negreira

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, habló en conferencia de prensa este martes para aclarar los rumores sobre una supuesta salida de la presidencia del equipo debido a su estado de salud cuando están próximas las elecciones.

Entre la lucha contra la prensa por supuestas afirmaciones infundadas, también arremetió contra un empresario del sector energético de quien no dio el nombre pero dio como referencia un acento sudamericano, aunque luego señaló que más bien se trataba de un acento “mexicano”.

PUBLICIDAD

"Una persona con acento sudamericano. Acento mexicano", indicó Florentino Pérez en referencia al empresario Enrique Riquelme Vives, empresario español nacido en Alicante y quien es acusado de desestabilizar al club. "A esos que andan diciendo que se van a presentar, les invito a que lo hagan", añadió.

Florentino Pérez invitó a Riquelme y a otros de sus detractores a presentarse en audiencia para escucharlos, sobre todo ahora de cara a las elecciones presidenciales, en las cuales Florentino Pérez participará para continuar con su mandato.

FLORENTINO PÉREZ REABRE EL CASO NEGREIRA EN EL BARCELONA

El mandamás del Real Madrid también recordó el caso del arbitraje del que supuestamente se vio beneficiado el Barcelona, club que incluso comunicó en sus redes sociales que tomará medidas legales por las declaraciones.