LaLiga Florentino Pérez decide quién es el mejor del Real Madrid, ¿Kylian Mbappé o VinI Jr? El presidente del club merengue sorprendió con su respuesta para elegir al mejor elemento de su plantilla.

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Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, estuvo en el ojo del huracán esta semana cuando convocó a una conferencia de prensa para aclarar rumores sobre una supuesta enfermedad, conflictos inmanejables al interior del club y confrontaciones sobre probables directivos que desean la presidencia del club con declaraciones infundadas.

Este miércoles el jerarca del conjunto blanco acudió a una entrevista en El Chiringuito, uno de los programas más populares en el ámbito futbolístico en España y sorprendió con un par de respuestas cuando se le preguntó quién era mejor, sí Kylian Mbappé o Vinícius Júnior.

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“¿Mbappé? Es el mejor jugador del Real Madrid en este momento, le han dado la Bota de Oro. ¿Vinicius? Me parece uno de los grandes jugadores que tiene este club.

"Mbappé es el que más goles mete. Hay algo que tenemos que mejorar, pero no me voy a meter en eso. ¿Cuántos goles lleva este año? Su misión es meter muchos goles. Yo creo que sí ha entendido lo que es el Real Madrid", indico Florentino Pérez.

¿RENOVARÁ VINÍCIUS JÚNIOR CON REAL MADRID?

El presidente de los merengues habló sobre la posibilidad de que el ofensivo brasileño Vini Jr. renueve con el club de cara a la siguiente temporada, puso freno a los rumores de una posible salida cuando tienen a la vista el Mundial 2026, donde participará con la Selección de Brasil.

“Pero si yo no renuevo. A mí Vinicius me parece uno de los grandes jugadores que tiene el Madrid. Las dos últimas Champions las ganó él. No hay prisa para renovarle, tenemos toda la temporada para hablar”, indicó el jerarca del Real Madrid, quien dejó esa labor a la dirección deportiva.