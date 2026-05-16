Barcelona Robert Lewandowski se despide del Barcelona con un mensaje conmovedor El delantero polaco provoca más de una lágrima entre aficionados al conjunto catalán.

Video Lewandowski rompe el corazón de todos: así se despidió del Barcelona

Robert Lewandowski, delantero polaco, anunció su salida del FC Barcelona al término de la presente temporada y tras ganar LaLiga. De esta forma, se cierra un ciclo importante para la escuadra catalana y también para el atacante, quien dedicó un mensaje conmovedor en sus redes sociales.

Lewandowski estuvo en el Barcelona por un lapso de 4 años, un periodo en el que ganó tres títulos de LaLiga, además de una Copa del Rey.

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El atacante polaco logró marcar 119 goles (hasta el momento) con la escuadra catalana, a la cual, llegó en uno de sus momentos más complicados en la historia reciente, y que buscaba recuperarse tras la salida de Lionel Messi.

"Tras cuatro años llenos de retos y trabajo duro, es hora de seguir adelante. Me marcho con la sensación de haber cumplido la misión. Cuatro temporadas, tres campeonatos. Jamás olvidaré el cariño que recibí de la afición desde mis primeros días. Cataluña es mi lugar en el mundo.

"Gracias a todos los que conocí durante estos cuatro maravillosos años. Un agradecimiento especial al presidente Laporta por darme la oportunidad de vivir el capítulo más increíble de mi carrera. El Barça ha vuelto a su lugar", escribió Lewandowski, quien remató con un "¡Visca el Barça!" en su mensaje.