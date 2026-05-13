    Barcelona

    Barcelona estrena su corona en LaLiga con una derrota ante el Alavés

    El conjunto catalán estrenó su título de la peor manera, con una caída en el Mendizorroza ante un rival urgido por el descenso.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Barcelona estrena su corona con una derrota ante el Alavés en LaLiga

    Alavés le ha hecho los honores al campeón de LaLiga, FC Barcelona, con pasillo incluido, en el Estadio Mendizorroza y luego le ha pegado a la corona sin piedad. Le venció 1-0 en la Jornada 36 de LaLiga.

    Y es que, el conjunto catalán aún con aires de festejo, cambio hasta ocho jugadores de los titulares que alzaron el título ante el Real Madrid el domingo pasado, enfrentó a un equipo con la urgencia de no desceder que se impuso con un solitario, y lindo gol de Ibrahim Diabate, a los 46 minutos del partido.

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    E incluso, los culés, se dieron el lujo de debutar a Álvaro Cortés. Todo, le pasó un poco de factura.

    De paso, el club que dirige el alemán Hansi Flick no llegará a los cien puntos en el campeonato y se quedó en 56 duelos de LaLiga anotando por lo menos un gol.

    Sin embargo, no desentonó y buscó el partido con su estilo, y su juego, pero la urgencia del Alavés fue más grande y la diferencia fue que marcó un solo tanto en el encuentro.

    Un tanto de volea de Diabate entre dos catalanes que fue suficiente para el triunfo.

    Con este resultado, Barcelona se quedó con 91 puntos en la cima de LaLiga a falta de dos fechas para concluir el campeonato, mientras el Alavés llegó a 40 unidades y supera los 39 del Elche, Mallorca, Levante y Girona en la lucha por no descender. Real Oviedo con 29, ya está descendido.

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