Sevilla Sergio Ramos cierra la compra del Sevilla por unos 450 millones de euros El exdefensa del Monterrey y el grupo inversor Five Eleven Capital llegaron a un acuerdo para comprar el club.

Video Sergio Ramos llega a un acuerdo para comprar el Sevilla

Sergio Ramos y el grupo inversor Five Eleven Capital llegaron a un acuerdo para la compraventa del Sevilla por una cifra cercana a los 450 millones de euros.

Tras una reunión el lunes que duró entre ocho y diez horas, Sergio Ramos y el CEO de Five Eleven Capital, el argentino Martin Inx, se volvieron a reunir este martes con las familias propietarias del Sevilla para cerrar el acuerdo tras varios meses de negociaciones.

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La compra está sujeta a la aprobación del Consejo Superior de Deportes (CSD), organismo que regula la compraventa de acciones en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en España.

Según el medio El Confidencial, la compra será con deuda incluida y “los plazos de pago dependerán de si el club compite en Primera o Segunda División” la próxima temporada.

Mientras que The Athletic estima que la deuda neta del Sevilla es de unos 90 millones de euros y que, si el club desciende a final de la temporada, su valor caería entre un 20 y 30 por ciento.

A falta de tres partidos de que termine la temporada, el Sevilla marcha en el lugar 13 de LaLiga con 40 puntos, apenas tres unidades arriba de la zona de descenso.

Sevilla tiene un cierre de calendario complicado al enfrentar de local al Real Madrid y de visitante al Villarreal y Celta de Vigo.