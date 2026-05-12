Real Madrid ¿Infiltrado en Real Madrid? Florentino Pérez preocupado tras pelea Valverde-Tchouaméni El presidente del Real Madrid aseguró que todos los años hay jugadores que se pelean en los entrenamientos.

Video Florentino Pérez explota por infiltrado en Real Madrid tras pelea Valverde-Tchouaméni

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, expresó su preocupación porque haya un infiltrado en el club tras darse a conocer la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni que terminó con el uruguayo en el hospital por un corte en la frente.

Florentino convocó de urgencia a los medios de comunicación en Valdebebas para anunciar que no dimitirá y que convocará elecciones este año. Además, uno de los temas que se tocó en la rueda de prensa fue la polémica pelea que dio previo al Clásico ante Barcelona.

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“ Me parece muy mal, pero me parece peor que lo hayan sacado a la luz porque yo llevo 26 años, le puedo asegurar, que no hay un año de los 26, que no se hayan pegado los jugadores, pero queda dentro de la casa”, señaló Florentino Pérez para después advertir con dar con quien haya filtrado la pelea.

“El caos que han querido transmitir algunos, es horrible, y desde luego, no lo voy a aceptar. Para mí la filtración es peor porque implica que hay algo más que la pelea, que al día siguiente no pasa nada, son amigos y se van a tomar un café. En mis 26 años de historia (como presidente) es la primera vez que lo veo. Y eso también me preocupa”, sentenció.

Florentino Pérez niega crisis en el Real Madrid

Florentino Pérez aseguró que hay una campaña en contra del Real Madrid porque, aunque en los dos últimos años no han ganado títulos, bajo su gestión el club ha vivido su etapa más gloriosa.

"En el Madrid no hay un solo dueño, son los mil socios que conformamos el club, he tomado esa decisión porque se ha creado una situación absurda provocada por campañas contra los intereses del Real Madrid y contra mí, no han sido los mejores resultados pero en el deporte no se gana siempre”, expresó el directivo de 79 años.

Además, Florentino Pérez negó que esté cansado de su cargo o que enfrente alguna enfermedad terminal como el cáncer tras los rumores que hay entre la prensa española.

“Aprovechan la situación para atacarme personalmente a mí. Dicen ¿dónde está Florentino? Si yo habitualmente no hablo. Algunos me han dicho que tengo un cáncer terminal... Aprovecho para que la gente que se ha preocupado por mí sepa que sigo presidiendo el Real Madrid y mi empresa, que factura 50 mil millones al año. Mi salud es perfecta, no podría estar en los dos sitios si mi salud no fuera perfecta. Si yo tuviera cáncer como se ha dicho, tendría que ir a un centro oncológico, si yo fuese, ¿no hubiera salido en todos los sitios del mundo? No es verdad y ese rumor ha crecido”, sentenció Florentino.