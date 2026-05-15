Real Madrid El técnico José Mourinho se acerca al banquillo del Real Madrid Diversos medios en España dan como un hecho el regreso del técnico portugués, a falta del anuncio oficial.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video José Mourinho se acerca al banquillo del Real Madrid

Real Madrid sigue en la búsqueda de su nuevo director técnico, tras el fracaso de Álvaro Arbeloa, quien no logró establecer un proyecto ganador acompañado de títulos, por lo que al final de la presente temporada saldrá de la institución blanca.

El técnico portugués José Mourinho es el que lleva la delantera, para regresar al banquillo de los Merengues, tras 13 años de su salida. Así lo dio a conocer el diario Marca de España, quien además informó que Mourinho aún tiene contrato con el Benfica, por lo que se deberá pagar una clausula de tres millones de euros.

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Mou es la principal opción del presidente Florentino Pérez, quien en los últimos dos años no ha sumado título alguno, por lo que Mourinho sería el candidato idóneo para meter disciplina en el vestidor, que actualmente pasa por problemas extra cancha.

A poner orden en el vestuario Merengue

Los detalles del contrato se deberán resolver sin inconvenientes, para ponerse a trabajar en el proyecto de la próxima temporada con altas y bajas de jugadores y mejorar al ambiente en el vestuario, tras la pelea entre Valverde y Tchouameni, además del pleito entre Kylian Mbappé y Álvaro Arbeloa.