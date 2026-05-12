Barcelona Hansi Flick reprueba gesto de Lamine Yamal con la bandera de Palestina El DT alemán expresó su molestia luego de que Lamine ondeara la bandera de Palestina en plenos festejos.

Video Hansi Flick reprueba gesto de Lamine Yamal con la bandera de Palestina

Hansi Flick, técnico del Barcelona, reprobó el gesto que tuvo Lamine Yamal con la bandera de Palestina en plenos festejos del equipo por haber ganado LaLiga 2025-26.

Lamine Yamal mostró su apoyo al pueblo de Palestina en el conflicto bélico con Israel al pedir la bandera del país que se encontraba entre el público y ondearla durante el trayecto del autobús por las calles del Barcelona, hecho que se hizo viral en redes sociales.

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Al ser cuestionado sobre qué piensa acerca de que sus jugadores muestren su postura política, Hansi Flick respondió con claro y contundente.

“Son cosas que normalmente no me gustan. Lo he hablado con él y le he dicho que si él quiere hacerlo es decisión suya, tiene 18 años”, comenzó diciendo el entrenador alemán.

“Nosotros nos dedicamos a jugar al futbol y tenemos que tener en cuenta lo que la gente espera de nosotros (…). Jugamos al futbol para hacer a la gente feliz y esto es, para mí, lo primero que tenemos que hacer”, remató Flick.

Además de mostrar la bandera de Palestina frente a las cámaras, Lamine Yamal enseñó una playera del Barcelona que venía con un mensaje en contra del Real Madrid: “gracias a Dios no soy madridista”.

Otro futbolista que se robó el show en los festejos del Barcelona fue el portero polaco Wojciech Szczęsny fumando y repartiendo cigarros a la afición culé desde el toldo del autobús.