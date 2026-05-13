Real Madrid Arbeloa no votará por reelección de Florentino Pérez en el Real Madrid El técnico del Real Madrid reveló la razón por la que no votará en las elecciones que convocó Florentino.

Video Arbeloa no votará por Florentino Pérez en las elecciones del Real Madrid

Después de la polémica conferencia de prensa de Florentino Pérez, donde anunció que no renunciará y buscará la reelección como presidente del Real Madrid, Álvaro Arbeloa dio su postura como exjugador y técnico del primer equipo.

Al ser cuestionado sobre si votará por Florentino Pérez en las próximas reelecciones, con fecha por definir, Arbeloa dijo que no, pero no porque no crea en su presidente, sino porque no es socio del club como muchos piensan.

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“Me gustaría, pero como no soy socio pues no voy a votar, pero yo he conocido al Real Madrid sin Florentino Pérez, sé cómo era este club antes de la llegada de Florentino, sé cómo ha sido este club durante los 26 años que ha estado Florentino aquí y pues me quedo con estos 26 años, seguro, no tengo ninguna duda”, señaló.

Arbeloa destacó el legado de Florentino Pérez en el Real Madrid y no solo por los 37 títulos que ha logrado el equipo bajo su gestión, incluyendo siete Champions League y siete Ligas, que según el propio Florentino, debieron ser más, pero se las robaron, recordando el caso Negreira.

“Creo que el aficionado madridista también se ha dado cuenta de lo que ha conseguido y ha hecho mucho más allá de los títulos, que es algo que nos hace grandes, nos hace diferentes, pero ha hecho muchas cosas.

“No hay duda que, junto a Santiago Bernabéu, son las personas más influyentes en la historia del Real Madrid. Si me preguntas si hay alguien capaz de darle la vuelta a esta situación es Florentino Pérez”, añadió Arbeloa.

Real Madrid vive un momento complicado al hilar su segunda temporada sin haber conquistado ningún título, razón por la cual muchos han pedido la salida de Florentino Pérez.