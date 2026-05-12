Real Madrid Casillas se opone al regreso de Mourinho al Real Madrid con polémico mensaje El histórico portero del Real Madrid aseguró que hay técnicos mejor capacitados que el portugués.

Video Iker Casillas no quiere que Mourinho regrese al Real Madrid

José Mourinho podría vivir su segunda etapa en el Real Madrid, pues según reportes el técnico portugués está en negociaciones avanzadas para reemplazar a Álvaro Arbeloa este verano.

En ese sentido, una de las leyendas del madridismo se pronunció al respecto. Iker Casillas se opone al regreso de Mourinho a la casa blanca.

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“No tengo ningún problema con Mourinho. Me parece un gran profesional. No le quiero en el Real Madrid. Creo que otros entrenadores estarían mejor capacitados para entrenar al club de mi vida. Opinión personal. Nada más”, escribió Casillas a través de su cuenta de X.

No tengo ningún problema con Mourinho. Me parece un gran profesional. No le quiero en el @realmadrid . Creo que otros entrenadores estarían mejor capacitados para entrenar en el club de mi vida. Opinión personal. Nada mas. — Iker Casillas (@IkerCasillas) May 12, 2026

José Mourinho tiene contrato con Benfica hasta junio del 2027, pero tiene una cláusula especial que permite la rescisión de su contrato 10 días después del último partido de la temporada, lo cual facilitaría su llegada al Real Madrid.

"Cuando termine la temporada, tendremos 10 días para decidir si seguimos juntos o nos separamos", declaró The Special One hace unos días al ser preguntado por los rumores que lo colocan en el Real Madrid.

¿Casillas le guarda rencor a Mourinho?

Cabe recordar que, Iker Casillas perdió la titularidad en el Real Madrid en diciembre del 2012 cuando José Mourinho dirigía al club merengue.

Un mes después, Casillas se fracturó la muñeca izquierda y Mourinho pidió el fichaje de Diego López, quien le terminó ganando el puesto en el resto de la temporada.

Tras la salida de Mourinho en el verano del 2013, Casillas y López alternaron la portería del Real Madrid hasta la llegada de Keylor Navas en 2014.