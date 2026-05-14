Real Madrid Florentino Pérez discute con fan del Real Madrid en el Santiago Bernabéu La afición madridista se manifestó en contra del presidente del club con mantas en las gradas del estadio.

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La afición del Real Madrid no está contenta con la polémica conferencia de prensa que dio Florentino Pérez hace unos días y se manifestó en contra del presidente del club merengue en pleno partido ante el Real Oviedo en el Estadio Santiago Bernabéu.

Los fans sacaron un par de mantas en las gradas del estadio dedicadas al directivo: “Florentino culpable” y “Florentino, veta ya”, decían las pancartas que fueron al ser detectadas fueron retiradas por la seguridad del estadio.

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Por si no fuera poco, Florentino Pérez fue captado discutiendo con un aficionado del Real Madrid mientras se encontraba en su palco del Santiago Bernabéu.

La afición está molesta porque Florentino convocó una conferencia de prensa de emergencia para anunciar que no renunciará y que convocará elecciones en busca de la reelección, en lugar de aceptar la culpa por los dos últimos años del Rel Madrid donde el equipo no ha ganado ningún título.

Además, la afición se volvió a pronunciar con abucheos en el Santiago Bernabéu en contra de los jugadores, especialmente para Kylian Mbappé y Vinícius Jr.

Real Madrid vence al Real Oviedo

Pese al ambiente hostil de los fans merengues, el Real Madrid de Álvaro Arbeloa se impuso 1-0 al Real Oviedo con gol de Gonzalo García al minuto 43 en la Jornada 36 de LaLiga.

El cuadro blanco llegó a 80 puntos a dos partidos de terminar la temporada y después de ver al Barcelona coronarse al perder 2-0 el Clásico el pasado domingo.

Arbeloa podría estar viviendo sus últimos días como entrenador del Real Madrid, pues según la prensa española, José Mourinho está cerca de vivir una segunda etapa en Valdebebas.