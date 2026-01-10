Supercopa de España Laporta previo a la Final de la Supercopa: “las relaciones con Real Madrid están rotas” El presidente del FC Barcelona habló directo y franco en un evento previo a la Final de la Supercopa de España en Arabia Saudita.

La acérrima rivalidad que impera históricamente entre Real Madrid y Barcelona parece acentuarse y a unas horas de la Final de la Supercopa de España entre ambos clubes a celebrarse en Yeda, Arabia Saudita, este domingo 11 de enero.

El caso Negreira que se mantiene bajo investigación por supuestos apoyos arbitrales al FC Barcelona generó que Florentino Pérez, presidente del conjunto merengue, dijera que sean pagado más de ocho millones de euros por informes técnicos de los árbitros que pagó Barcelona.

Esos informes se realizan entre 2001 y 2018 a empresas vinculadas con José María Enríquez Negreira, entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Futbol.

JOAN LAPORTA ASEGURÓ QUE LAS RELACIONES CON REAL MADRID ESTÁN ROTAS

En una reunión este sábado previo a la Final de la Supercopa de España en territorio árabe donde estuvieron el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta; el titular de la Real Federación Española de Futbol, Rafael Louzán; y el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Eilio Butragueño, el jerarca blaugrana soltó tremenda declaración.

“ Las relaciones con el Real Madrid, entre el Barça y el Real Madrid, están mal, están rotas. Hay diversos temas que nos han distanciado. Si ya éramos rivales acérrimos y eternos, ahora se está produciendo una situación que hace que las relaciones no sean buenas, estén rotas.