De Jong enciende las alarmas en el Barcelona previo Clásico

Video El Barça puede perder a otra de sus figuras para Clásico ante Real Madrid

A tres días del Clásico ante el Real Madrid, el Barcelona afronta dudas importantes en su plantilla. Frenkie de Jong no se entrenó este jueves en la Ciudad Deportiva Joan Gamper debido a una indisposición, lo que lo mantiene en duda para el compromiso del domingo en el Santiago Bernabéu.

El defensa danés Andreas Christensen tampoco participó en la sesión, aquejado por un cuadro gastrointestinal que le ha impedido ejercitarse durante la semana.

Además, continúan fuera de los planes los lesionados Marc-André ter Stegen, Robert Lewandowski, Gavi, Dani Olmo y el guardameta Joan García.

En el lado positivo, el brasileño Raphinha completó el entrenamiento con el grupo, confirmando su buena evolución tras la lesión en el bíceps femoral izquierdo sufrida el pasado 25 de septiembre. Su regreso refuerza el ataque azulgrana de cara a uno de los partidos más exigentes de la temporada.