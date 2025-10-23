De Jong enciende las alarmas en el Barcelona previo Clásico
El neerlandés no se entrenó este jueves en la Ciudad Deportiva Joan Gamper debido a una indisposición.
A tres días del Clásico ante el Real Madrid, el Barcelona afronta dudas importantes en su plantilla. Frenkie de Jong no se entrenó este jueves en la Ciudad Deportiva Joan Gamper debido a una indisposición, lo que lo mantiene en duda para el compromiso del domingo en el Santiago Bernabéu.
El defensa danés Andreas Christensen tampoco participó en la sesión, aquejado por un cuadro gastrointestinal que le ha impedido ejercitarse durante la semana.
Además, continúan fuera de los planes los lesionados Marc-André ter Stegen, Robert Lewandowski, Gavi, Dani Olmo y el guardameta Joan García.
En el lado positivo, el brasileño Raphinha completó el entrenamiento con el grupo, confirmando su buena evolución tras la lesión en el bíceps femoral izquierdo sufrida el pasado 25 de septiembre. Su regreso refuerza el ataque azulgrana de cara a uno de los partidos más exigentes de la temporada.
El conjunto dirigido por Hansi Flick completará dos sesiones más antes del viaje a Madrid. El técnico alemán ofrecerá su rueda de prensa previa el sábado al mediodía. Flick, expulsado ante el Girona, no podrá dirigir desde el banquillo en el Bernabéu si el Comité de Apelación no acepta el recurso presentado por el club.