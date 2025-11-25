Luego de su reaparición en las canchas luego de no ver actividad durante 59 días, Raphinha, jugador del Barcelona, advirtió que la pasó muy mal durante su alargada lesión.

" Me pasé muy mal desde la lesión, cuando me dijeron que estaría mínimo tres semanas fuera, después del partido de Oviedo, desde ahí ya me salió un poco mal, cuando tuve la recaída también me pasé bastante mal sabiendo que eran más semanas".

A pesar de que admite que es un jugador que siempre quiere estar en el terreno de juego, el atacante blaugrana sabe que la competencia en el equipo es muy fuerte por la calidad de jugadores con que cuenta.

"Tenemos muchos jugadores de muchísima calidad, Marcos, Fermín en un nivel espectacular y evolucionando; Dani, Lewy y Ferri que está haciendo un principio de temporada espectacular. Tenemos muchos jugadores con un nivel tremendo y lo que puedo decir es que haré todo lo posible, haré mi mejor para jugar más minutos, estar en el campo, pero estoy seguro que el equipo está muy bien con los jugadores que están jugando".

Su regreso a las canchas, ante el Athletic Club, coincidió con la reapertura de la casa del Barcelona, el Camp Nou, hecho que calificó de espectacular no solamente para él, sino para todos los jugadores y la afición.