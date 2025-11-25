    Barcelona

    Raphinha admite que la pasó muy mal durante su lesión

    El delantero del Barcelona sabe que no será sencillo ganarse minutos dentro de la cancha ante la fuerte competencia interna.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video Raphinha ve ‘complicado’ su futuro en Barça

    Luego de su reaparición en las canchas luego de no ver actividad durante 59 días, Raphinha, jugador del Barcelona, advirtió que la pasó muy mal durante su alargada lesión.

    " Me pasé muy mal desde la lesión, cuando me dijeron que estaría mínimo tres semanas fuera, después del partido de Oviedo, desde ahí ya me salió un poco mal, cuando tuve la recaída también me pasé bastante mal sabiendo que eran más semanas".

    PUBLICIDAD

    A pesar de que admite que es un jugador que siempre quiere estar en el terreno de juego, el atacante blaugrana sabe que la competencia en el equipo es muy fuerte por la calidad de jugadores con que cuenta.

    "Tenemos muchos jugadores de muchísima calidad, Marcos, Fermín en un nivel espectacular y evolucionando; Dani, Lewy y Ferri que está haciendo un principio de temporada espectacular. Tenemos muchos jugadores con un nivel tremendo y lo que puedo decir es que haré todo lo posible, haré mi mejor para jugar más minutos, estar en el campo, pero estoy seguro que el equipo está muy bien con los jugadores que están jugando".

    Su regreso a las canchas, ante el Athletic Club, coincidió con la reapertura de la casa del Barcelona, el Camp Nou, hecho que calificó de espectacular no solamente para él, sino para todos los jugadores y la afición.

    "Fue un día especial no solo para mí que volví de lesión, también para la afición del Barça y para los jugadores que también tenían muchas ganas de volver al Camp Nou, fue un final de tarde espectacular y lo pasé muy bien, el momento fue magnífico".

    Más sobre La Liga

    1 min
    Real Madrid confunde a jugador del Elche con fallecido hermano de Diogo Jota

    Real Madrid confunde a jugador del Elche con fallecido hermano de Diogo Jota

    1 min
    Barcelona confirma que su regreso al Camp Nou será este sábado

    Barcelona confirma que su regreso al Camp Nou será este sábado

    1 min
    Messi regresa al Camp Nou y deja mensaje que pone a soñar a fans del Barcelona

    Messi regresa al Camp Nou y deja mensaje que pone a soñar a fans del Barcelona

    2 min
    Celta de Vigo vs. Barcelona, goles del juego de la jornada 12 de LaLiga

    Celta de Vigo vs. Barcelona, goles del juego de la jornada 12 de LaLiga

    1:16
    La bronca en el Real Madrid vs. Barcelona, ¿Vini y Lamine culpables?

    La bronca en el Real Madrid vs. Barcelona, ¿Vini y Lamine culpables?

    Relacionados:
    Barcelona

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bajo un volcán
    La noche eterna del Baby'O
    Pacto de sangre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX