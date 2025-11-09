El conjunto de Barcelona se fue arriba en el marcador muy temprano en el primer tiempo, apenas a los 10 minutos apareció Robert Lewandowski para marcar de penalti tras la mano de Marcos Alonso.

PUBLICIDAD

Los de Vigo reaccionaron de inmediato, una gran pared en medio campo agarró mal parada a la defensa del Barça y Sergio Carreira se fue solo para vencer a Wojciech Szczesny y levantar a su gente en la grada.

Al 37 de tiempo corrido, volvió a aparecer el polaco para anotar su doblete en el juego, Marcus Rashford mandó el centro preciso al movimiento de Lewandowski y este remató en el aire para meter el balón entre las piernas del arquero.

Celta volvió a responder de forma brillante, el eterno Borja Iglesias definió con gran calidad la diagonal retrasada por el costado de la derecha, el arquero polaco no pudo reaccionar a tiempo y el balón se clavó a las redes.

Una nueva jugada por el costado de Marcus Rasford rindió frutos, el centro lo desvió la defensa y de primera intención remató Lamine Yamal para cruzar el esférico ante la estirada del guardameta Ionut Radu.

Ya en el complemento, Barcelona puso tierra de por medio y se separó por dos en el marcador tras el triplete de Robert Lewandowski, el polaco peinó un centro desde la esquina y el balón terminó entrando en la base del poste más lejano.

Con este resultado, Barcelona llegó a 28 unidades, tres por debajo del líder Real Madrid, mientras que el Celta de Vigo se quedó con 13 puntos. Para la siguiente fecha en LaLiga, los Blaugranas se medirán Athletic y los de Vigo de visita frente al Alavés.