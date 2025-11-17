    LaLiga

    Barcelona confirma que su regreso al Camp Nou será este sábado

    Lo hará en el partido de Jornada13 de LaLiga de España ante el Athletic Club, según confirmó el club catalán este lunes.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video El Barça hace oficial fecha de regreso al Camp Nou

    El FC Barcelona confirmó este lunes que el encuentro de la Jornada 13 de LaLiga de España frente al Athletic Club, programado para el próximo sábado, se disputará finalmente en el Spotify Camp Nou.

    La decisión llega después de que el club recibiera la licencia de primera ocupación correspondiente a la fase 1B de las obras del estadio, que autoriza elevar el aforo hasta los 45.401 espectadores.

    La nueva autorización abarca toda la zona de lateral del recinto y se suma a la licencia de la fase 1A, ya vigente, que habilitaba únicamente las áreas de tribuna y gol sur. De este modo, el Barcelona obtiene por primera vez desde el inicio de la remodelación la capacidad necesaria para reabrir parte sustancial de su estadio en un partido oficial.

    El anuncio pone fin a varias fechas frustradas de reapertura, incluida la cancelación del Trofeo Joan Gamper de este año. El regreso al Camp Nou se producirá más de dos años después del cierre del estadio y coincidirá con el primer partido de Hansi Flick en el banquillo azulgrana dentro del renovado recinto.

    El entrenador y la plantilla ya tuvieron un primer contacto con el nuevo césped el pasado 7 de noviembre, en una sesión abierta ante 23.000 aficionados.

    Con los permisos ampliados, el club podrá recibir a más de 45.000 seguidores en el duelo ante el Athletic, marcando así el esperado retorno a casa.

