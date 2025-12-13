Barcelona Barcelona derrotó al Osasuna con doblete de Raphinha y siguen líderes en LaLiga El brasileño resolvió el juego para los Blaugranas en la segunda mitad con par de anotaciones.

Por: Alonso Ramírez

Video Raphinha rescata al Barcelona del tropiezo ante Osasuna

Barcelona recibió la visita del Osasuna en la Jornada 16 de LaLiga, con el firme propósito de alejarse más de su acérrimo rival, Real Madrid, quienes marchan en segundo lugar de la clasificación.

El juego en casa se les complicó un poco, pero un par de goles de Raphinha en la segunda parte resolvieron el acertijo defensivo que implantaron los de pamplona.

El primer gol del brasileño cayó a los 70 minutos en una contra letal que los rivales no pudieron descifrar, y el zurdazo se coló a las redes del arquero Sergio Herrera.

La segunda definición llegó a los 86 minutos, algo dudosa, pero válida al final de la revisión silenciosa, ya que parecía que Raphinha estaba adelantando al momento de rematar tras el desvío de la zaga.

Con este resultado, el Barcelona llegó a 43 puntos, dejando a los Merengues con 36 unidades, a falta de que jueguen su partido de la jornada.