Barcelona sufre dos bajas importantes y se perderán duelo ante el PSG

El Barcelona confirmó este viernes que el portero Joan García y el capitán Raphinha resultaron lesionados en el triunfo por 1-3 ante el Real Oviedo, y estarán fuera de los próximos compromisos del club.

Joan García se someterá a una artroscopia tras sufrir una rotura en el menisco interno de la rodilla izquierda en la última jugada del partido. El tiempo estimado de recuperación es de entre cuatro y seis semanas. “Esta lesión no le permitirá ser elegible para Luis de la Fuente en el parón internacional”, indicó el club. La baja del portero genera dudas sobre su participación en el Clásico frente al Real Madrid del 26 de octubre.

Por su parte, Raphinha sufrió una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho, con un tiempo de recuperación aproximado de tres semanas.

“El brasileño se quedará en Barcelona durante la ventana de selecciones para seguir recuperándose”, detalló el club, por lo que se perderá los partidos ante Real Sociedad, PSG (es en la UEFA Champions League) y Sevilla.

Ya se recuperó Lamine Yamal

Mientras tanto, Lamine Yamal y Alejandro Balde se entrenaron con el grupo, y se prevé que estén disponibles para Hansi Flick en el duelo contra la Real Sociedad este domingo.