    Lewandowski peligra para el Clásico ante Real Madrid por lesión muscular

    El partido más esperado de España se jugará el último domingo de octubre en el Santiago Bernabéu.

    Juan Regis.
    La fecha FIFA parece haber cobrado a su primera víctima en el plantel del Barcelona a dos semanas del Clásico ante Real Madrid correspondiente a la jornada 10 de LaLiga.

    De acuerdo con reportes cercanos al club blaugrana, su letal delantero Robert Lewandowski se perfila para perderse el importante partido ante el acérrimo rival tras su participación en las eliminatorias mundialistas el fin de semana.

    Lewandowski se lesionó en el partido del domingo en el que Polonia derrotó a Lituania 2-0 con gol del delantero del Barcelona y quien además jugó los 90 minutos.

    El delantero polaco padece una " rotura muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja, y el tiempo de recuperación dependerá de la evolución de la lesión", se lee en el comunicado del club.

    La pésima noticia para Barcelona llega días después de que otro de sus jugadores clave, Lamime Yamal, volviera a resentirse de una lesión que arrastra desde hace semanas generando su ausencia con España para las eliminatorias.

    Medios en España señalan que Lewandowski podría perderse entre cuatro y seis semanas, lo que significa que no estaría disponible o, a lo mucho en la banca, para el Clásico ante Real Madrid, a disputarse el domingo 26 de octubre en el Santiago Bernabéu.

