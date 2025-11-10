Messi regresa al Camp Nou y deja mensaje que pone a soñar a fans del Barcelona

Video Leo Messi recibe las llaves de la Ciudad de Miami

Lionel Messi, actual jugador del Inter Miami y exfigura emblemática del FC Barcelona, visitó el Spotify Camp Nou, en una aparición cargada de nostalgia que compartió en sus redes sociales.

“ Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo”, escribió el argentino en Instagram, junto a varias imágenes suyas en el estadio, tanto en el interior como en los alrededores del recinto.

" Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…", agregó Messi en el texto que va a acompañado de dos corazones azulgranas.

Su publicación llega pocos días después del entrenamiento a puertas abiertas que el conjunto azulgrana realizó en el Camp Nou y en el que Joan Laporta, presidente del club, volvió a mencionar la posibilidad de rendir homenaje al máximo ídolo culé una vez finalizadas las obras del estadio, previstas para 2026.

“ Dependerá de que él quiera, pero me encantaría hacerlo si sigo como presidente”, señaló Laporta, dejando la decisión en manos del propio Messi.