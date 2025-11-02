Barcelona se repone tras el Clásico y vence sin problemas al Elche
Con goles de Lamine Yamal, Ferrán Torres, y Marcus Rashford, el equipo culé se impuso en casa en LaLiga.
El Barcelona se impuso 3-1 al Elche en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en un duelo de la Jornada 11 de LaLiga marcado por la contundencia azulgrana frente a un rival que nunca se rindió.
El conjunto de Hansi Flick, que venía de care en el Clásico ante Real Madrid, resolvió el encuentro en los primeros compases gracias a los goles de Lamine Yamal y Ferran Torres, que aprovecharon dos imprecisiones defensivas del equipo ilicitano.
Pese al golpe, el Elche reaccionó y logró descontar antes del descanso con un lindo tanto de Rafa Mir, manteniendo viva la esperanza de una remontada.
En la segunda mitad, Marcus Rashford sentenció el marcador al minuto 60 con una definición precisa que consolidó la superioridad culé.
El Elche, sin embargo, continuó presionando y buscando el arco rival hasta el final, obligando al Barcelona a mantener la intensidad defensiva.
Con este triunfo, el Barça, que está a cinco unidades del Real Madrid, suma tres puntos importantes en su lucha por no alejarse del liderato, mientras que el cuadro franjiverde se marcha con buenas sensaciones pese al resultado adverso.