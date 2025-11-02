    LaLiga

    Barcelona se repone tras el Clásico y vence sin problemas al Elche

    Con goles de Lamine Yamal, Ferrán Torres, y Marcus Rashford, el equipo culé se impuso en casa en LaLiga.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Barça recupera sensaciones y vence sin problemas al Elche

    El Barcelona se impuso 3-1 al Elche en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en un duelo de la Jornada 11 de LaLiga marcado por la contundencia azulgrana frente a un rival que nunca se rindió.

    El conjunto de Hansi Flick, que venía de care en el Clásico ante Real Madrid, resolvió el encuentro en los primeros compases gracias a los goles de Lamine Yamal, que treminó su relación con Nicki Nicole hace unos días , y Ferran Torres, que aprovecharon dos imprecisiones defensivas del equipo ilicitano.

    PUBLICIDAD

    Pese al golpe, el Elche reaccionó y logró descontar antes del descanso con un lindo tanto de Rafa Mir, manteniendo viva la esperanza de una remontada.

    En la segunda mitad, Marcus Rashford sentenció el marcador al minuto 60 con una definición precisa que consolidó la superioridad culé.

    El Elche, sin embargo, continuó presionando y buscando el arco rival hasta el final, obligando al Barcelona a mantener la intensidad defensiva.

    Con este triunfo, el Barça, que está a cinco unidades del Real Madrid, suma tres puntos importantes en su lucha por no alejarse del liderato, mientras que el cuadro franjiverde se marcha con buenas sensaciones pese al resultado adverso.

    Más sobre LaLiga

    1 min
    Real Madrid brilla, aunque Vinicius vuelve a preocupar en LaLiga

    Real Madrid brilla, aunque Vinicius vuelve a preocupar en LaLiga

    1 min
    Lamine Yamal confirma ruptura con Nicki Nicole, ¿por infidelidad?

    Lamine Yamal confirma ruptura con Nicki Nicole, ¿por infidelidad?

    1 min
    Kylian Mbappé recibe la Bota de Oro y se une a Hugo Sánchez y Cristiano Ronaldo

    Kylian Mbappé recibe la Bota de Oro y se une a Hugo Sánchez y Cristiano Ronaldo

    1 min
    Xabi Alonso aclara incidente con Vinicius de cara al partido ante Valencia

    Xabi Alonso aclara incidente con Vinicius de cara al partido ante Valencia

    1 min
    Vinícius pide perdón a todos en Real Madrid, menos a Xabi Alonso

    Vinícius pide perdón a todos en Real Madrid, menos a Xabi Alonso

    Relacionados:
    LaLigaBarcelonaFC BarcelonaElche Lamine YamalFerran TorresMarcus Rashford

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Instintos
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX