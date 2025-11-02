Barcelona se repone tras el Clásico y vence sin problemas al Elche

Video Barça recupera sensaciones y vence sin problemas al Elche

El Barcelona se impuso 3-1 al Elche en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en un duelo de la Jornada 11 de LaLiga marcado por la contundencia azulgrana frente a un rival que nunca se rindió.

Pese al golpe, el Elche reaccionó y logró descontar antes del descanso con un lindo tanto de Rafa Mir, manteniendo viva la esperanza de una remontada.

En la segunda mitad, Marcus Rashford sentenció el marcador al minuto 60 con una definición precisa que consolidó la superioridad culé.

El Elche, sin embargo, continuó presionando y buscando el arco rival hasta el final, obligando al Barcelona a mantener la intensidad defensiva.