    Real Betis

    Betis y Guardado presumen playera del Día de Muertos

    El conjunto bético se unió a la tradicional celebración mexicana con una colección especial.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video Betis se una al Día de Muertos con espectacular jersey

    Betis se unió la celebración de l Día de Muertos con una playera y sudadera edición especial que destaca elementos de la cultura mexicana de este tradicional festejo.

    Andrés Guardado, ex jugador del cuadro español, fue el encargado de presumir las prendas con una serie de fotografías a través de sus redes sociales.

    Dicha colección del Día de Muertos fue bien recibida por parte de los aficionados del Betis, así como de los mexicanos que desean tenerla en sus manos.

    “Esta camiseta especial del Real Betis destaca por su diseño inspirado en la cultura mexicana. Tanto en el frontal como en el dorsal, luce una catrina típica de México, representada con detalles en tonos verdes que rinden homenaje al arte tradicional del país”, destaca el Betis en su sitio web.

    Estas prendas pre-match ya se encuentran a la venta; la playera tiene un costo de 60 euros, unos 1280 pesos, y la sudadera 71 euros, unos 1500 pesos.

    Más sobre Real Betis

