Máximo, hijo de Andrés Guardado, se llevó una gran sorpresa por parte del Betis con el número que llevará en su dorsal a partir de ahora.

A través de Instagram, el pequeño futbolista presumió de forma emotiva que llevara en su playera el histórico número 10 con el equipo juvenil de cuadro verdiblanco.

Fue Andrés Guardado quien le dio la sorpresa a Máximo quien reaccionó con un; “Ay güey, a la bestia” al ver el 10 en el jersey del Betis.

“Te dieron el 10 ¿de que privilegios gozas?”, fueron las palabras del exjugador de la Selección Mexicana. Mientras que Sandra de la Vega, mamá de Máximo, le señaló que ahora tendrá mucha responsabilidad en el equipo al ser elegido como el nuevo 10.

Hay que recordar que por su paso por el Betis, Andrés Guardado portó el número 18 en su espalda, y por ahora se encuentra en España estudiando para convertirse en director técnico.