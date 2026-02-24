Álvaro Fidalgo Álvaro Fidalgo asegura extrañar México y al América en dinámica con Real Betis 'El Maguito' Fidalgo sorprendió con cinco cosas que extraña de México.

Video Fidalgo sorprende con respuestas sobre cosas que extraña de México

A casi un mes de su despedida de la Liga MX, Álvaro Fidalgo sigue dando muestras de su profundo amor por México desde tierras europeas y como jugador del Real Betis.

El futbolista hispanomexicano volvió a tocar fibras sensibles para los mexicanos, especialmente para los fanáticos del América, al responder cinco preguntas en una dinámica con su actual club de la liga española.

A Fidalgo le preguntaron por cinco cosas de México sin las que no puede vivir y la última respuesta hizo llorar a más de uno.

" La comida, la gente, el futbol, hay muy buenas playas y el Club América", respondió el mediocampista.

Cabe destacar que la salida de Fidalgo del América fue inesperada y se dio en un par de días cuando el americanismo esperaba la llegada de refuerzos para el actual Clausura 2026.

"Gracias por dejar el alma en cada balón, por demostrar lo que significa portar este escudo y por honrar nuestros colores en cada partido. Esta siempre será tu casa; las Águilas vuelan lejos, pero siempre terminan regresando al Nido”, publicó América en sus redes sociales para despedirse de Fidalgo en su momento.