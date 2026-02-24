    Álvaro Fidalgo

    Álvaro Fidalgo asegura extrañar México y al América en dinámica con Real Betis

    'El Maguito' Fidalgo sorprendió con cinco cosas que extraña de México.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video Fidalgo sorprende con respuestas sobre cosas que extraña de México

    A casi un mes de su despedida de la Liga MX, Álvaro Fidalgo sigue dando muestras de su profundo amor por México desde tierras europeas y como jugador del Real Betis.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Álvaro Fidalgo

    Álvaro Fidalgo luce, pero no le alcanza al Real Betis en LaLiga
    1 mins

    Álvaro Fidalgo luce, pero no le alcanza al Real Betis en LaLiga

    La Liga
    Deossa revela al ‘responsable’ de su fichaje con el Real Betis
    1:16

    Deossa revela al ‘responsable’ de su fichaje con el Real Betis

    La Liga
    Álvaro Fidalgo hace llorar a niño del Betis con emotivo gesto
    1 mins

    Álvaro Fidalgo hace llorar a niño del Betis con emotivo gesto

    La Liga
    Álvaro Fidalgo es titular y colabora en gol del Betis para vencer al Mallorca
    1 mins

    Álvaro Fidalgo es titular y colabora en gol del Betis para vencer al Mallorca

    La Liga
    Betis y Álvaro Fidalgo presentan playera de Día de Muertos conmemorativa
    1 mins

    Betis y Álvaro Fidalgo presentan playera de Día de Muertos conmemorativa

    La Liga
    Revelan emotivo momento de Fidalgo con sus papás tras debutar en LaLiga
    1 mins

    Revelan emotivo momento de Fidalgo con sus papás tras debutar en LaLiga

    La Liga
    Rivalidades entre mexicanos en el futbol de España: ¿Obed vs. Fidalgo?
    1 mins

    Rivalidades entre mexicanos en el futbol de España: ¿Obed vs. Fidalgo?

    La Liga
    Álvaro Fidalgo y Obed Vargas debutarían enfrentándose en España
    1 mins

    Álvaro Fidalgo y Obed Vargas debutarían enfrentándose en España

    La Liga
    Álvaro Fidalgo manda mensaje tras ser nuevo jugador del Betis
    1 mins

    Álvaro Fidalgo manda mensaje tras ser nuevo jugador del Betis

    La Liga
    Betis oficializa el fichaje de Álvaro Fidalgo y América lanza emotivo mensaje
    1 mins

    Betis oficializa el fichaje de Álvaro Fidalgo y América lanza emotivo mensaje

    La Liga

    El futbolista hispanomexicano volvió a tocar fibras sensibles para los mexicanos, especialmente para los fanáticos del América, al responder cinco preguntas en una dinámica con su actual club de la liga española.

    A Fidalgo le preguntaron por cinco cosas de México sin las que no puede vivir y la última respuesta hizo llorar a más de uno.

    " La comida, la gente, el futbol, hay muy buenas playas y el Club América", respondió el mediocampista.

    Cabe destacar que la salida de Fidalgo del América fue inesperada y se dio en un par de días cuando el americanismo esperaba la llegada de refuerzos para el actual Clausura 2026.

    "Gracias por dejar el alma en cada balón, por demostrar lo que significa portar este escudo y por honrar nuestros colores en cada partido. Esta siempre será tu casa; las Águilas vuelan lejos, pero siempre terminan regresando al Nido”, publicó América en sus redes sociales para despedirse de Fidalgo en su momento.

    Desde su llegada al Real Betis, Fidalgo ha contado con la confianza del entrenador chileno Manuel Pellegrini, quien le ha dado minutos de titular en compromisos importantes de Liga y Copa del Rey.

    Relacionados:
    Álvaro FidalgoReal BetisAmérica

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    Premio Lo Nuestro 2026
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX