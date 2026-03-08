Real Betis Fidalgo partido con Betis vs. Getafe EN VIVO: goles, resumen y marcador jornada 27 LaLiga Álvaro Fidalgo regresa a la acción en la jornada 27 de LaLiga ante Getafe.

@RealBetis Imagen @RealBetis

Álvaro Fidalgo regresa a la acción con el Real Betis en la Jornada 27 de LaLiga en calidad de visitante ante Getafe.

PUBLICIDAD

Los béticos aparecen en el quinto lugar de la tabla general con 43 puntos y se mantienen en zona de competencias europeas hasta el momento.

Una vez más, Álvaro Fidalgo es titular con el conjunto de Manuel Pellegrini, quien busca darle aún más confiaza al futbolista mexicano tras haber marcado su primer gol en España la semana pasada.

TENSIÓN EN LAS GRADAS Y SE DETIENE EL JUEGO

El árbitro decide pausar el juego hasta que regrese el orden en las gradas.

DISPARO DE FIDALGO AL ARCO

El mexicano se animó con parte interna derecha buscando el poste lejano, pero Soria atajó sin problemas.

ARRANCA EL PARTIDO

Getafe 0-0 Real Betis

LALIGA ANUNCIA 'JORNADA RETRO' PARA EL MES DE ABRIL

LaLiga dio a conocer que celebrará la primera 'jornada retro' en la que 38 clubes de la primera y segunda división podrán usar uniformes de ediciones icónicas de su pasado.

La jornada, a celebrarse del 10 al 13 de abril, también incluirá a los árbitros, que vestirán un diseño especial a través del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Futbol.