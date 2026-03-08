    Real Betis

    Fidalgo partido con Betis vs. Getafe EN VIVO: goles, resumen y marcador jornada 27 LaLiga

    Álvaro Fidalgo regresa a la acción en la jornada 27 de LaLiga ante Getafe.

    Por:Juan Regis
    Álvaro Fidalgo regresa a la acción con el Real Betis en la Jornada 27 de LaLiga en calidad de visitante ante Getafe.

    Los béticos aparecen en el quinto lugar de la tabla general con 43 puntos y se mantienen en zona de competencias europeas hasta el momento.

    Una vez más, Álvaro Fidalgo es titular con el conjunto de Manuel Pellegrini, quien busca darle aún más confiaza al futbolista mexicano tras haber marcado su primer gol en España la semana pasada.

    TENSIÓN EN LAS GRADAS Y SE DETIENE EL JUEGO
    El árbitro decide pausar el juego hasta que regrese el orden en las gradas.

    DISPARO DE FIDALGO AL ARCO
    El mexicano se animó con parte interna derecha buscando el poste lejano, pero Soria atajó sin problemas.

    ARRANCA EL PARTIDO
    Getafe 0-0 Real Betis

    LALIGA ANUNCIA 'JORNADA RETRO' PARA EL MES DE ABRIL

    LaLiga dio a conocer que celebrará la primera 'jornada retro' en la que 38 clubes de la primera y segunda división podrán usar uniformes de ediciones icónicas de su pasado.

    La jornada, a celebrarse del 10 al 13 de abril, también incluirá a los árbitros, que vestirán un diseño especial a través del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Futbol.

    Los nuevos diseños de los equipos, todos inspirados en modelos históricos de sus respectivas trayectorias, serán presentados el próximo jueves 19 de marzo en la fashion week de Madrid.

    Real BetisÁlvaro FidalgoLaLiga

