Real Betis Fidalgo complace a aficionada de América tras partido de Betis El jugador de Betis tuvo una gran detalle con una aficionada mexicana tras el partido ante Getafe.

Video ¿Por qué Fidalgo puede ser multado por firmar la bandera de México a una fan?

Álvar Fidalgo tuvo la visita de Javier Aguirre este domingo en el partido del Getafe ante Betis de LaLiga de España.

Al terminar el partido, quizá tuvo un encuentro con el seleccionador mexicano, pero también tuvo una visita especial a su salida del Coliseum.

PUBLICIDAD

Se espera que Fidalgo pueda ser convocado por primera vez a la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de marzo, donde el Tri enfrentará a Portugal y Bélgica.

FIDALGO COMPLACE A MEXICANA, FAN DEL AMÉRICA



Fidalgo fue 'interceptado' por una aficionada de las Águilas del América, que recibió la firma del naturalizado mexicano en su playera, una foto y hasta un abrazo.

Estas imágenes fueron plasmadas por el cuadro del Real Betis, que dieron a conocer el encuentro entre mexicanos a través de las redes sociales.

Sin embargo, hubo un tema curioso por parte de Álvaro Fidalgo que le puede ganarse una multa por parte del Gobierno de México.

Esto se debe a que firmó una bandera de México, lo cual está prohibido en la Ley sobre el Escudo, Bandera y el Himno Nacionales, que no se permite dibujar, firmar o escribir sobre ella.

De igual forma, esto es habitual entre los j ugadores mexicanos que militan en Europa, que ha pasado en varias ocasiones con los compatriotas que los van a ver a sus partidos.