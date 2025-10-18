América dio a onocer que celebrará el Día de Muertos de una forma muy especial dentro del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y, entre sus planes, está el lanzamiento de un uniforme edición limitada.

Las Águilas, junto con Bandai Namco, tendrán un nuevo episodio en su alianza, tendrán una serie de actividades especiales en la fecha doble de la Liga MX, específicamente para el partido ante Puebla de este martes 21 de octubre.

PUBLICIDAD

Los aficionados disfrutarán de dinámicas y actividades especiales en alusión al Día de Muertos, aunque junto con la alianza con la casa de Pac-Man, se lanzará un uniforme especial.

Este uniforme consistirá en escudo y dorsales especiales y que se usarán solamente en el partido ante La Franja de la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025.